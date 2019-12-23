Туристы рассказали о самом трудном этапе планирования путешествия

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Путешественники, опрошенные сервисом онлайн-бронирования, рассказали о самом трудном этапе планирования тура, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики компании предложили 2500 пользователям рассказать, какой этап сборов в поездку является для них трудным.
Оказалось, что самая сложная процедура — получение визы, так ответили 24% опрошенных. Выбор направления — непростая задача для каждого пятого (21%) респондента. Стольким же туристам трудно найти компанию единомышленников, с которой хотелось бы путешествовать.
Еще 13% пользователей признались, что не любят собирать чемоданы, столько же — рассказали, что долго не могут спланировать маршрут поездки.
12% путешественников считают самым трудным этапом подготовки к отпуску выбор и бронирование отеля, а 11% — покупку авиабилетов.
Реже всего у туристов возникают проблемы с планированием досуга и развлечений в поездке (8%), а также с организацией трансфера из аэропорта или вокзала в отель (4%).