Туристы рассказали о самом трудном этапе планирования путешествия

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Путешественники, опрошенные сервисом онлайн-бронирования, рассказали о самом трудном этапе планирования тура, сообщает Ostrovok.ru.

Аналитики компании предложили 2500 пользователям рассказать, какой этап сборов в поездку является для них трудным.

Оказалось, что самая сложная процедура — получение визы, так ответили 24% опрошенных. Выбор направления — непростая задача для каждого пятого (21%) респондента. Стольким же туристам трудно найти компанию единомышленников, с которой хотелось бы путешествовать.

Еще 13% пользователей признались, что не любят собирать чемоданы, столько же — рассказали, что долго не могут спланировать маршрут поездки.

12% путешественников считают самым трудным этапом подготовки к отпуску выбор и бронирование отеля, а 11% — покупку авиабилетов.