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Туризм
2019-12-23T20:33+0300
https://ria.ru/20191223/1562587629.html
Туристы рассказали о самом трудном этапе планирования путешествия
https://cdn23.img.ria.ru/images/153352/39/1533523994_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_38c1fa4a437eeb9330bfe1a672015188.jpg
РИА Новости

Туристы рассказали о самом трудном этапе планирования путешествия

20:33 23.12.2019
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© Depositphotos / michaeljungДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / michaeljung
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Путешественники, опрошенные сервисом онлайн-бронирования, рассказали о самом трудном этапе планирования тура, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики компании предложили 2500 пользователям рассказать, какой этап сборов в поездку является для них трудным.
Оказалось, что самая сложная процедура — получение визы, так ответили 24% опрошенных. Выбор направления — непростая задача для каждого пятого (21%) респондента. Стольким же туристам трудно найти компанию единомышленников, с которой хотелось бы путешествовать.
Еще 13% пользователей признались, что не любят собирать чемоданы, столько же — рассказали, что долго не могут спланировать маршрут поездки.
12% путешественников считают самым трудным этапом подготовки к отпуску выбор и бронирование отеля, а 11% — покупку авиабилетов.
Реже всего у туристов возникают проблемы с планированием досуга и развлечений в поездке (8%), а также с организацией трансфера из аэропорта или вокзала в отель (4%).
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