Заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Светлана Радионова во время осмотра рудника "Интернациональный" Мирнинского ГОКа АК "АЛРОСА"

23 декабря отмечается профессиональный День Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (День Ростехнадзора). Постановление о его празднование было принято 4 августа 2006 года Коллегией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Ростехнадзор ведет свою историю от Берг-коллегии, созданной указом Петра I 10 декабря по старому стилю 1719 года. В XVIII веке разница между юлианским и григорианским календарями составляла 11 суток, поэтому эта дата соответствует 21 декабря по новому стилю. Однако профессиональный праздник установлен 23 декабря.

Берг-коллегия осуществляла контроль над ведением горнозаводских работ. Первоначально предметом надзора были не безопасность горных работ и условия труда горнорабочих, а соблюдение права собственности на недра, уплаты горной подати, поставка золота и серебра в казну, позднее – порядок разработки.

В 1818 году принят закон о надзоре за работами в частных рудниках и на заводах в плане (видах) их безопасности. В 1882 году была учреждена Фабричная инспекция, а в 1892 году – Горнозаводская инспекция.

С развитием котлостроения участившиеся взрывы и, как следствие, травмирование и смерть рабочих вызывали необходимость установления надзора за содержанием и правильной эксплуатации котлов. В России безопасность эксплуатации котлов контролировалась с 1843 года губернскими инженерами, в 1894 году котлонадзор был передан Фабричной инспекции Министерства торговли и промышленности.

В 1899 году созданы главное и губернские по фабричным и горнозаводским делам присутствия (государственные учреждения).

После Октябрьской революции 1917 года государство передало контролирующие функции профсоюзам и ведомствам. В 1918 году была учреждена инспекция труда, а затем техническая инспекция, которая осуществляла функции котлонадзора.

В январе 1922 года в составе Главного управления горной промышленности ВСНХ было создано Центральное управление горного надзора (ЦУГН), в функции которого входил контроль за соблюдением правил безопасности ведения горных работ, технический надзор, в том числе за паровыми котлами, учет и анализ производственного травматизма, расследования аварий и др.

В 1954 году был организован Комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров СССР – Госгортехнадзор СССР. В 1958 году Госгортехнадзор СССР был ликвидирован, в 1966 году возрожден.

10 сентября 1990 года образован Государственный комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров РСФСР (Госгортехнадзор РСФСР), переданный 3 декабря 1991 года в ведение президента РСФСР, а 6 мая 1992 года – в состав правительства России.

30 сентября и 16 ноября 1992 года Госгортехнадзор России реорганизован соответственно в Федеральную службу России по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и в Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России). В 2004 году указом президента РФ Федеральный горный и промышленный надзор России преобразован в Федеральную службу по технологическому надзору.

20 мая 2004 года Федеральная служба по технологическому надзору и Федеральная служба по атомному надзору преобразованы в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1 февраля 2006 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору уполномочена осуществлять государственный строительный надзор.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору является

- уполномоченным органом государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии (органом федерального государственного надзора в области использования атомной энергии);

- уполномоченным органом в области промышленной безопасности (органом федерального государственного надзора в области промышленной безопасности);

- органом государственного горного надзора;

- органом федерального государственного энергетического надзора;

- органом федерального государственного строительного надзора;

- регулирующим органом в соответствии с Конвенцией о ядерной безопасности и Объединенной конвенцией о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также компетентным органом Российской Федерации в соответствии с поправкой к Конвенции о физической защите ядерного материала.

До 2008 года Ростехнадзор был в ведении правительства РФ, затем – Минприроды.

В мае 2010 года Ростехнадзор был вновь передан в прямое подчинение правительству России.

С 2014 года Ростехнадзор возглавляет Алексей Алешин.

Ростехнадзор имеет свои ведомственные награды – нагрудные знаки "Почетный работник" и "Почетный инспектор", медаль Якова Брюса, медаль Александрова А.П., медаль Мельникова Л.Г., юбилейная медаль "300 лет" и др.