Посол России в Латвии призвал не воевать с советскими памятниками

Женщина возлагает цветы к мемориалу памяти жертв фашизма на месте концлагеря "Саласпилс" в Латвии

РИГА, 22 дек – РИА Новости. Выступая за снос советских памятников на территории Выступая за снос советских памятников на территории Латвии , официальной Риге не стоит забывать историю главного символа независимости республики – памятника Свободы, который спасла от сноса советский скульптор Вера Мухина , заявил журналистам посол России в Латвии Евгений Лукьянов

"В 1947 году идеологически озабоченные партийные функционеры коренной национальности пришли к выводу, что памятник Свободы – идеологически враждебен советской Латвии. И надо бы его убрать. Кто спас этот памятник? В 47-м году, самое тяжелое время сталинского пост-репрессионизма. Советский скульптор Вера Мухина. Уроженка Риги, русская женщина. Она спасла Милду (неформальное название памятника). Может, поставить у этого памятника табличку с пояснением (кто спас памятник - ред.)?", – сказал Лукьянов журналистам.

Он считает, что воевать с памятниками недопустимо.

"Воевать с памятниками – это, простите, пошло. Какими бы "высокими" материями это не прикрывали", – заключил посол.

В начале ноября в Риге демонтировали памятник героям-подводникам Балтики, который был установлен на территории бывшей Рижской военно-морской базы, в 50 метрах от нынешнего Штаба морских сил Латвии.

Как сообщили очевидцы, на месте внушительного монумента остались только вдавленный участок земли и следы колес большой техники. Российское посольство выразило протест, заявив, что демонтаж был произведен вопреки двусторонним соглашениям. Тем временем в госагентстве недвижимости Valsts nekustamie ipasumi сообщили, что памятник там был установлен самовольно и владельцев приглашали его вывезти, но на этот призыв никто не откликнулся.