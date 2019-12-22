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Посол России в Латвии призвал не воевать с советскими памятниками
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РИА Новости

Посол России в Латвии призвал не воевать с советскими памятниками

22:18 22.12.2019 (обновлено: 22:39 22.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкЖенщина возлагает цветы к мемориалу памяти жертв фашизма на месте концлагеря "Саласпилс" в Латвии
Женщина возлагает цветы к мемориалу памяти жертв фашизма на месте концлагеря Саласпилс в Латвии
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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РИГА, 22 дек – РИА Новости. Выступая за снос советских памятников на территории Латвии, официальной Риге не стоит забывать историю главного символа независимости республики – памятника Свободы, который спасла от сноса советский скульптор Вера Мухина, заявил журналистам посол России в Латвии Евгений Лукьянов.
"В 1947 году идеологически озабоченные партийные функционеры коренной национальности пришли к выводу, что памятник Свободы – идеологически враждебен советской Латвии. И надо бы его убрать. Кто спас этот памятник? В 47-м году, самое тяжелое время сталинского пост-репрессионизма. Советский скульптор Вера Мухина. Уроженка Риги, русская женщина. Она спасла Милду (неформальное название памятника). Может, поставить у этого памятника табличку с пояснением (кто спас памятник - ред.)?", – сказал Лукьянов журналистам.
Он считает, что воевать с памятниками недопустимо.
"Воевать с памятниками – это, простите, пошло. Какими бы "высокими" материями это не прикрывали", – заключил посол.
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Руки чешутся, но мама не велит. МИД Латвии призывает не трогать памятник Латвийский МИД снова напоминает латвийским депутатам: памятник воинам-освободителям демонтировать нельзя – его охраняет договор. А если депутатам очень хочется?
В начале ноября в Риге демонтировали памятник героям-подводникам Балтики, который был установлен на территории бывшей Рижской военно-морской базы, в 50 метрах от нынешнего Штаба морских сил Латвии.
Как сообщили очевидцы, на месте внушительного монумента остались только вдавленный участок земли и следы колес большой техники. Российское посольство выразило протест, заявив, что демонтаж был произведен вопреки двусторонним соглашениям. Тем временем в госагентстве недвижимости Valsts nekustamie ipasumi сообщили, что памятник там был установлен самовольно и владельцев приглашали его вывезти, но на этот призыв никто не откликнулся.
Также политики нередко поднимают вопрос о сносе памятника Воинам-освободителям в Риге, у подножья которого 9 мая собираются сотни тысяч человек, чтобы отметить День Победы.
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Евгений ЛукьяновВера МухинаЛатвияРоссияВ мире
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