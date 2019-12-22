СМИ сообщили о пяти контрактах украинских компаний с "Газпромом"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Пять украинских компаний заключили с Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках газа с 1 января, сообщило агентство "ЛигаБизнесИнформ" со ссылкой на информированный источник в отрасли.

Что это за компании и какой объем топлива будут поставлять, не уточняется.

В пятницу Россия и Украина подписали протокол, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа. Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.

Не все на Украине рады

При этом в партии "Европейская солидарность", которой руководит бывший президент Украины Петр Порошенко считают, что Киев не должен договариваться с Москвой о прямых поставках газа в интересах национальной безопасности.

"Объемы транзита при оговоренной цене должны быть точно больше, чем выход в себестоимость. Сорок миллиардов кубических метров в год - мало", - написал депутат Верховной рады Владимир Арьев в Facebook

По его словам, гражданское общество должно очертить власти красные линии для будущего газового контракта. Кроме того, он считает, что гарантии выполнения соглашения со стороны России должны быть четко прописаны в контракте и "ответственность за срыв должна определяться в конкретных цифрах и условиях штрафных санкций".

Тем не менее, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Оператор ГТС Украины" и "Газпром" подпишут соглашение в ближайшее время.

Мировое соглашение

Подписание протокола между Москвой и Киевом стало возможным, в том числе, после урегулирования взаимных претензий. Как рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер, российская компания заплатит украинской около 2,9 миллиарда долларов по уже принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража.

"Таким образом, будет восстановлен баланс интересов сторон", - сказал он.