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2019-12-22T18:37+0300
https://ria.ru/20191222/1562698642.html
СМИ сообщили о пяти контрактах украинских компаний с "Газпромом"
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РИА Новости

СМИ сообщили о пяти контрактах украинских компаний с "Газпромом"

18:37 22.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция "Суджа" в Курской области
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Пять украинских компаний заключили с "Газпромом" договор о поставках газа с 1 января, сообщило агентство "ЛигаБизнесИнформ" со ссылкой на информированный источник в отрасли.
Что это за компании и какой объем топлива будут поставлять, не уточняется.
Рабочие на газоизмерительной станции
21 декабря, 17:55
Украинский журналист назвал протокол по газу с Россией поражением США
В пятницу Россия и Украина подписали протокол, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа. Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа.

Не все на Украине рады

При этом в партии "Европейская солидарность", которой руководит бывший президент Украины Петр Порошенко считают, что Киев не должен договариваться с Москвой о прямых поставках газа в интересах национальной безопасности.
"Объемы транзита при оговоренной цене должны быть точно больше, чем выход в себестоимость. Сорок миллиардов кубических метров в год - мало", - написал депутат Верховной рады Владимир Арьев в Facebook.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
21 декабря, 22:45
Гончарук рассказал, как соглашение по газу отразится на украинцах
По его словам, гражданское общество должно очертить власти красные линии для будущего газового контракта. Кроме того, он считает, что гарантии выполнения соглашения со стороны России должны быть четко прописаны в контракте и "ответственность за срыв должна определяться в конкретных цифрах и условиях штрафных санкций".
Тем не менее, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Оператор ГТС Украины" и "Газпром" подпишут соглашение в ближайшее время.

Мировое соглашение

Подписание протокола между Москвой и Киевом стало возможным, в том числе, после урегулирования взаимных претензий. Как рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер, российская компания заплатит украинской около 2,9 миллиарда долларов по уже принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража.
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
21 декабря, 22:39
В "Нафтогазе" рассказали о компромиссе с "Газпромом" по транзиту
"Таким образом, будет восстановлен баланс интересов сторон", - сказал он.
Соглашение также предусматривает отказ от новых претензий и отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. Кроме того, "Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета страны.
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Юрий ВитренкоВладимир АрьевНафтогаз УкраиныАлексей МиллерГазпромРоссияУкраина
Популярные комментарии
по простому можно сказать-и те и другие "Родину продали",но лучше худой мир,чем война...
22 декабря, 20:33
Владимир Еремин
410209
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