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РИА Наука
2019-12-22T18:20+0300
https://ria.ru/20191222/1562698282.html
Побывавший на корабле Starliner манекен находится в хорошем состоянии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156269/70/1562697012_0:245:3127:2004_1036x0_80_0_0_da4db2b1fb34319d757b09468ceb576a.jpg
РИА Новости

Побывавший на корабле Starliner манекен находится в хорошем состоянии

18:20 22.12.2019
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© AP Photo / NASA/Aubrey GemignaniКосмический корабль Boeing CST-100 Starliner приземляется на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner приземляется на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
© AP Photo / NASA/Aubrey Gemignani
ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Манекен Роузи, находившийся на борту корабля Starliner в ходе завершившегося в воскресенье испытательного полета, находится в хорошем состоянии, сообщили в НАСА.
"Мы рады сообщить, что Роузи пристегнута также, как она была, когда корабль стартовал, и находится в очень хорошей форме", - сообщил ведущий трансляции НАСА.
Starliner был запущен в первый испытательный беспилотный полет 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета вывела корабль на расчетную суборбитальную траекторию, однако маневр корабля для довыведения на орбиту произошел позже положенного срока из-за ошибки в полетном времени.
В результате Starliner, истратив много топлива, оказался на нерасчетной орбите и не смог лететь к МКС. НАСА и Boeing приняли решение возвратить корабль на Землю.
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
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Приземлился, но не пристыковался. Завершен космический полет Starliner
Капсула корабля совершила посадку в штате Нью-Мексико в воскресенье в 15.58 мск.
НАСА вело прямую трансляцию посадки корабля и работу наземных специалистов. Как отметили представители НАСА, корабль по завершении миссии находится в лучшей форме, чем ожидали его создатели: на поверхности спусковой капсулы на кадрах НАСА совершенно не видно следов горения или копоти.
Как сообщили специалисты, после открытия люка корабля через час с небольшим после его посадки влажность в кабине составляла около 51%, температура воздуха – около 12,5 градусов.
Роузи (Rosie), названная в честь героини известного пропагандистского плаката времен Второй мировой войны: женщины в синем рабочем комбинезоне и красной бандане в белый горошек, которая демонстрирует бицепс на фоне надписи "Мы можем это сделать!", для тестового полета была оснащена 15 специальными датчиками, которые фиксировали ее состояние в ходе старта, полета и посадки космического корабля. Планируется, что первый пилотируемый полет Starliner совершит в 2020 году.
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РИА НаукаStarlinerКосмосМеждународная космическая станция (МКС)НАСАСШАВ мире
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