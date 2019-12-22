Побывавший на корабле Starliner манекен находится в хорошем состоянии

ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Манекен Роузи, находившийся на борту корабля Манекен Роузи, находившийся на борту корабля Starliner в ходе завершившегося в воскресенье испытательного полета, находится в хорошем состоянии, сообщили в НАСА

"Мы рады сообщить, что Роузи пристегнута также, как она была, когда корабль стартовал, и находится в очень хорошей форме", - сообщил ведущий трансляции НАСА.

Starliner был запущен в первый испытательный беспилотный полет 20 декабря с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета вывела корабль на расчетную суборбитальную траекторию, однако маневр корабля для довыведения на орбиту произошел позже положенного срока из-за ошибки в полетном времени.

В результате Starliner, истратив много топлива, оказался на нерасчетной орбите и не смог лететь к МКС. НАСА и Boeing приняли решение возвратить корабль на Землю.

Капсула корабля совершила посадку в штате Нью-Мексико в воскресенье в 15.58 мск.

НАСА вело прямую трансляцию посадки корабля и работу наземных специалистов. Как отметили представители НАСА, корабль по завершении миссии находится в лучшей форме, чем ожидали его создатели: на поверхности спусковой капсулы на кадрах НАСА совершенно не видно следов горения или копоти.

Как сообщили специалисты, после открытия люка корабля через час с небольшим после его посадки влажность в кабине составляла около 51%, температура воздуха – около 12,5 градусов.