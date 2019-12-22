В Словакии более 100 человек эвакуировали из дома из-за утечки газа

"Жильцы дома в городе Дунайска-Стреда в середине дня в воскресенье обнаружили утечку газа. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, в том числе подкрепления из трех соседних городов. Место утечки газа было быстро обнаружено и приведено в порядок. В настоящее время проводится проветривание всех помещений дома, жильцы смогут вернуться в свои квартиры ближе к вечеру. Пострадавших нет, полиция начала расследование происшествия", - сказала Фаркасова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.