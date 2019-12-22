Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T17:33+0300
https://ria.ru/20191222/1562697578.html
В Словакии более 100 человек эвакуировали из дома из-за утечки газа
https://cdn24.img.ria.ru/images/154944/58/1549445857_0:78:2943:1733_1036x0_80_0_0_a267a1dfd70f3a878432ec3b8058f029.jpg
РИА Новости

В Словакии более 100 человек эвакуировали из дома из-за утечки газа

17:33 22.12.2019
197
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Горелка газовой плиты. Архивное фото
ПРАГА, 22 дек - РИА Новости. Более 100 человек эвакуировали в воскресенье пожарные из-за утечки газа в жилом доме в городе Дунайска-Стреда на юге Словакии, сообщила журналистам представитель управления пожарной охраны Зузана Фаркасова.
"Жильцы дома в городе Дунайска-Стреда в середине дня в воскресенье обнаружили утечку газа. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, в том числе подкрепления из трех соседних городов. Место утечки газа было быстро обнаружено и приведено в порядок. В настоящее время проводится проветривание всех помещений дома, жильцы смогут вернуться в свои квартиры ближе к вечеру. Пострадавших нет, полиция начала расследование происшествия", - сказала Фаркасова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.
Сотрудники МЧС на месте ЧП в Магнитогорске
12 января, 17:52
Взрывы бытового газа в мире в 2018-2019 годах
Ранее, 6 декабря, в городе Прешове на востоке Словакии из-за утечки газа произошли взрыв и последующий пожар в жилом многоквартирном доме, в результате чего погибли шесть человек и более 10 человек получили ранения разной тяжести. В пятницу остатки разрушенного дома были снесены. Полиция выдвинула обвинения против троих рабочих, повредивших трубу газопровода во время ремонтных работ.
020100
Обсудить 1
СловакияВ мире
Рекомендуем
Самолет Boeing 747-400 немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта
Немецкий профсоюз бортпроводников пригрозил Lufthansa забастовками
Сирийский военнослужащий в провинции Идлиб
СМИ: в Сирии ликвидировали главаря террористической группировки
Певица София Ротару
Директор Ротару отреагировал на слухи о ее участии в "Голубом огоньке"
Итальянский дизайнер Эммануэль Унгаро
Умер французский модельер Эмануэль Унгаро
Вид Анкары
Турция построит шесть подводных лодок к 2027 году
Анастасия Заворотнюк
Директор Заворотнюк прокомментировала слухи о сборе денег на лечение
Ликвидация пожара на предприятии Опытный завод Нефтехим в Уфе
В Уфе ликвидировали пожар на "Опытном заводе Нефтехим"
Объект газотранспортной системы Украины
Партия Порошенко видит в сделке с "Газпромом" угрозу нацбезопасности
Военные и сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия
Боливия присоединилась к Группе Лимы
Американская певица Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес назвала любимые фильмы со своим участием
Телеведущая Регина Дубовицкая
Дубовицкая пояснила свои слова о браках с большой разницей в возрасте
Девушка разговаривает по мобильному телефону
В Минкомсвязи назвали срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner приземляется на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
Побывавший на корабле Starliner манекен находится в хорошем состоянии
Прохожие на набережной Ялты во время ливня
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Американский полицейский
В Чикаго более 10 человек получили ранения в результате стрельбы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Совфед рассмотрит законы об обороте лекарств, виноделии и отдыхе детей
03:21СМИ: Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
Лента новостейМолния