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Культура
2019-12-22T17:17+0300
https://ria.ru/20191222/1562697283.html
Директор Ротару отреагировал на слухи о ее участии в "Голубом огоньке"
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РИА Новости

Директор Ротару отреагировал на слухи о ее участии в "Голубом огоньке"

17:14 22.12.2019 (обновлено: 17:17 22.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Концертный директор Сергей Лавров рассказал "Газете.Ru", в каких мероприятиях принимала участие певица Софии Ротару, пока была в России.

"Со 2 декабря по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на всевозможных "Огоньках" и "Песнях года". Уже даже дала концерт в Монако", — пояснил он.

Ранее появилось информация, что артистка заменит Аллу Пугачеву в традиционном новогоднем шоу "Голубой огонек".
В прошлом году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", в которой участвовала с 1973 года, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников". Однако уже в 2019 году она дала несколько концертов в России.
Певица София Ротару
8 декабря, 10:21Культура
"Я очень по вам скучала": Ротару выступила на фестивале "Песня года"
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КультураАлла ПугачеваШоу-бизнесСофия Ротару
Популярные комментарии
ОТЫГРАЛА она... Сколько теперь будет оплачено ЖИЗНЕЙ детей Донецка? Деньгами песнейгода... Не понимаю, КАК вообще теперь кто-то будет ЭТО смотреть? Неужели найдутся такие?
22 декабря, 17:33
НСНаталья Светлова
2000002
На печи пусть сидит, песни поёт. Набегалась, уморилась..
22 декабря, 17:24
vvab6
1400001
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