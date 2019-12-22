Лавров: Меркель и Макрон удивились попытке Киева "вскрыть" "Минск-2"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон с удивлением отреагировали на попытку Украины "вскрыть" Минские соглашения во время саммита в "нормандском формате", но не смогли "возвысить голос", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С удивлением. К сожалению, они не смогли "возвысить голос" хотя бы по этой теме, подтвердить задачу разведения сил и средств по всей линии соприкосновения", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос в программе "Большая игра" на "Первом канале".
Министр добавил, что наверное, политики не смогли этого сделать, потому что не захотели.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
9 декабря, 21:34Минские соглашения