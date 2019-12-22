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Лавров: Меркель и Макрон удивились попытке Киева "вскрыть" "Минск-2"
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РИА Новости

Лавров: Меркель и Макрон удивились попытке Киева "вскрыть" "Минск-2"

15:39 22.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон с удивлением отреагировали на попытку Украины "вскрыть" Минские соглашения во время саммита в "нормандском формате", но не смогли "возвысить голос", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С удивлением. К сожалению, они не смогли "возвысить голос" хотя бы по этой теме, подтвердить задачу разведения сил и средств по всей линии соприкосновения", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос в программе "Большая игра" на "Первом канале".

Министр добавил, что наверное, политики не смогли этого сделать, потому что не захотели.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, РФ, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в 9 декабря в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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