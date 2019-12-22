Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T15:43+0300
https://ria.ru/20191222/1562695133.html
Лавров рассказал о препятствиях для обмена пленными в Донбассе
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/34/1562573491_0:141:2920:1784_1036x0_80_0_0_0baf52b40ef968fd0ebee34f88d74063.jpg
РИА Новости

Лавров рассказал о препятствиях для обмена пленными в Донбассе

15:34 22.12.2019 (обновлено: 15:43 22.12.2019)
1827
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что может помешать обмену пленными в Донбассе до Нового года и Рождества.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
"Два примера из того, что было согласовано в Париже. Про разведение сил и средств я уже сказал. Но даже, когда контактная группа собралась на завершающейся неделе и стала обсуждать эти три новых участка, украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей, гражданской инфраструктуры не окажет. А в населенных пунктах, где как раз требуется снизить угрозы мирным жителям, они категорически отказались определять те самые три новые точки разъединения и разведения", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на "Первом канале".
"Второй момент, который тоже очень показательный: в Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель – "всех на всех". Но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять. Это было четко зафиксировано, это обсуждали лидеры – Путин и Зеленский в присутствии Меркель и Макрона, говорили, что эти люди установлены, списки есть, значит мы их поменяем. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные – да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой", - подчеркнул он.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Украинские военнослужащие во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной
20 декабря, 12:12
Киев назвал дату обсуждения вопроса обмена удерживаемыми лицами
7303313
Обсудить 0
"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Сергей ЛавровМИД РФРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Встреча лидеров нормандской четверки
Лавров: Меркель и Макрон удивились попытке Киева "вскрыть" "Минск-2"
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Лавров заявил, что у Зеленского связаны руки по вопросу разведения сил
Ровенская атомная электростанция на Украине
Украина принудительно снизила мощности АЭС
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Лавров назвал главный итог "нормандского саммита" в Париже
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Лавров: власти Украины понимают, что с Россией надо договариваться
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Лавров: приоритетом нового руководства ЕС будет позиция по России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: русофобия на Украине вбивалась сознательно и последовательно
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения
В Донбассе силовики и националисты устроили перестрелку, заявили в ЛНР
Объект газотранспортной системы Украины
Партия Порошенко видит в сделке с "Газпромом" угрозу нацбезопасности
Президент Украины Владимир Зеленский
Лавров: Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США в посольстве России
Лавров оценил влияние американских санкций на "Северный поток — 2"
МИД в Москве
В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал формат G8 нерепрезентативным и ничего не решающим
Сенатор Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали заявления Польши о Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Совфед рассмотрит законы об обороте лекарств, виноделии и отдыхе детей
03:21СМИ: Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
Лента новостейМолния