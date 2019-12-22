Лавров рассказал о препятствиях для обмена пленными в Донбассе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что может помешать обмену пленными в Донбассе до Нового года и Рождества.
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
"Два примера из того, что было согласовано в Париже. Про разведение сил и средств я уже сказал. Но даже, когда контактная группа собралась на завершающейся неделе и стала обсуждать эти три новых участка, украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей, гражданской инфраструктуры не окажет. А в населенных пунктах, где как раз требуется снизить угрозы мирным жителям, они категорически отказались определять те самые три новые точки разъединения и разведения", - сказал Лавров в программе "Большая игра" на "Первом канале".
"Второй момент, который тоже очень показательный: в Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель – "всех на всех". Но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять. Это было четко зафиксировано, это обсуждали лидеры – Путин и Зеленский в присутствии Меркель и Макрона, говорили, что эти люди установлены, списки есть, значит мы их поменяем. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные – да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой", - подчеркнул он.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
20 декабря, 12:12Киев назвал дату обсуждения вопроса обмена удерживаемыми лицами