Лавров: власти Украины понимают, что с Россией надо договариваться

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек - РИА Новости. Недавние переговоры по газу и другим вопросам показывают понимание украинцами необходимости искать развязки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет того, насколько опытная или неопытная команда президента Украины Зеленского, то у него в команде карьерные дипломаты, которые работали не раз в правительстве Украины. Поэтому я не думаю, что у них совсем все плохо с опытными переговорщиками. Недавно происходили переговоры по газу и другим аспектам сотрудничества, которые показывают, что у украинцев, несмотря на все сложности, есть понимание необходимости искать развязки. Но насколько договороспособны наши украинские коллеги, пока мне сказать сложно", - сказал министр в программе "Большая игра" на "Первом канале".