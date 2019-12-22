Лавров назвал давление США на Иран грубейшим нарушением Устава ООН

Министр отметил, что американцы, по сути дела, сказали, что они не будут выполнять эту резолюцию, "а то, что Иран должен делать по этой резолюции, он обязан обязательно продолжать".

"А всем остальным, которые получили право свободно торговать с Ираном в обмен на то, что он сделал в плане ограничения своей ядерной программы, они тоже запрещают торговать с Ираном. То есть никаких шагов, которые были одобрены в резолюции по отношению к раскрытию экономических связей с Ираном, делать никому нельзя. А Иран должен продолжать выполнять все, под чем он подписался. Это нонсенс. Я понимаю, что в США не всегда хватает специалистов по Ближнему и Среднему Востоку. Но это вещь очевидная. Тут не надо годами сидеть в Гарварде и изучать историю", - подчеркнул глава российского МИД.