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Лавров назвал давление США на Иран грубейшим нарушением Устава ООН
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РИА Новости

Лавров назвал давление США на Иран грубейшим нарушением Устава ООН

15:10 22.12.2019 (обновлено: 15:11 22.12.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с Ираном нельзя обращаться так, как это пытаются делать США, грубо адресуя стране свои требования и нарушая Устав ООН.
"Нельзя с Ираном обращаться так, как пытаются это делать из Вашингтона. Не просто грубейшим образом нарушая Устав ООН, отказываясь выполнять резолюцию, принятую СБ ООН и имеющую обязательный характер, но еще и достаточно грубо адресуя требования Исламской Республике Иран – стране с тысячелетней цивилизацией, традициями и с огромным чувством собственного достоинства", - заявил Лавров в ходе ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".
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Министр отметил, что американцы, по сути дела, сказали, что они не будут выполнять эту резолюцию, "а то, что Иран должен делать по этой резолюции, он обязан обязательно продолжать".
"А всем остальным, которые получили право свободно торговать с Ираном в обмен на то, что он сделал в плане ограничения своей ядерной программы, они тоже запрещают торговать с Ираном. То есть никаких шагов, которые были одобрены в резолюции по отношению к раскрытию экономических связей с Ираном, делать никому нельзя. А Иран должен продолжать выполнять все, под чем он подписался. Это нонсенс. Я понимаю, что в США не всегда хватает специалистов по Ближнему и Среднему Востоку. Но это вещь очевидная. Тут не надо годами сидеть в Гарварде и изучать историю", - подчеркнул глава российского МИД.
В июле 2015 года Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2231 (2015), в которой он одобрил Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном. Совет Безопасности подтвердил, что подписание СВПД ознаменовало собой коренной сдвиг в рассмотрении иранской ядерной проблемы. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМИД РФСовет Безопасности ООНИранСШАВ мире
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