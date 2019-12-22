В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров

"По большому счету, это атмосфера маккартизма. Я не был там во времена маккартизма, но по учебникам могу себе представить, что нечто похожее происходило… "Охота на ведьм", например. Но все эти термины уже прозвучали из уст президента США Дональда Трампа, журналистов, которые пытаются разобраться в том, что же там все-таки происходит", - сказал Лавров в ходе ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".