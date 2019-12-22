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Лавров: Россия хотела бы, чтобы США и ЕС были стабильными партнерами
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РИА Новости

Лавров: Россия хотела бы, чтобы США и ЕС были стабильными партнерами

15:01 22.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США в посольстве России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США в посольстве России
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы США и ЕС были стабильными партнерами, продолжать с ними торговать, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Нам бы очень хотелось, чтобы Америка, а она – наш партер, мы торгуем, хотим и должны сотрудничать во благо всеобщего мира – как и любой наш партер, был стабильным. То же самое относится и к Евросоюзу", - отметил министр в ходе ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".
"Мы очень хотим концентрироваться на позитивной повестке дня – торговать, инвестировать, зарабатывать, повышать благосостояние наших граждан", - добавил он.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
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Сергей ЛавровМИД РФЕвросоюзРоссияСШАВ мире
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