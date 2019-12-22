Лавров: Россия хотела бы, чтобы США и ЕС были стабильными партнерами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. Россия хотела бы, чтобы США и ЕС были стабильными партнерами, продолжать с ними торговать, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Нам бы очень хотелось, чтобы Америка, а она – наш партер, мы торгуем, хотим и должны сотрудничать во благо всеобщего мира – как и любой наш партер, был стабильным. То же самое относится и к Евросоюзу", - отметил министр в ходе ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".
"Мы очень хотим концентрироваться на позитивной повестке дня – торговать, инвестировать, зарабатывать, повышать благосостояние наших граждан", - добавил он.