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Лавров прокомментировал отказ США ратифицировать ДВЗЯИ
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РИА Новости

Лавров прокомментировал отказ США ратифицировать ДВЗЯИ

14:59 22.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. Заявление США о том, что страна не будет ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), не добавляет стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Ситуация, когда США официально заявили, что не будут ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, тоже не добавляет стабильности и уверенности", - заявил он на ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подписан в 1996 году, однако целый ряд стран, включая США и КНР до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний. США придерживаются собственного стандарта "нулевой мощности", который не является международно признанным, но по которому они оценивают политику других стран.
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Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Сергей ЛавровМИД РФРоссияСШАБезопасностьВ мире
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