Синоптик рассказала об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В воскресенье 22 декабря — день зимнего солнцестояния — температура воздуха практически по всей территории России превышает климатическую норму. Об этом В воскресенье 22 декабря — день зимнего солнцестояния — температура воздуха практически по всей территории России превышает климатическую норму. Об этом РБК рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

По ее словам, хотя погода разнится от региона к региону, практически везде она не характера для начала астрономической зимы. В большинстве районов теплее, чем обычно, а в западных областях страны не выпал снег.

В столице также держится аномально теплая погода, и она сохранится как минимум до середины следующей недели, пояснила синоптик.