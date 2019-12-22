Синоптик рассказала об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В воскресенье 22 декабря — день зимнего солнцестояния — температура воздуха практически по всей территории России превышает климатическую норму. Об этом РБК рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, хотя погода разнится от региона к региону, практически везде она не характера для начала астрономической зимы. В большинстве районов теплее, чем обычно, а в западных областях страны не выпал снег.
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В столице также держится аномально теплая погода, и она сохранится как минимум до середины следующей недели, пояснила синоптик.
По словам Поздняковой, с наступлением нового десятилетия климатические нормы могут быть изменены. Понятие климата уже будет учитывать тенденцию потепления в последние годы. Однако положительная температура в такое время года для России не характерна даже с учетом потепления.