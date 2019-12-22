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У США больше нет отговорок, чтобы не продлевать СНВ-3, заявил Лавров
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РИА Новости

У США больше нет отговорок, чтобы не продлевать СНВ-3, заявил Лавров

14:38 22.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. У Вашингтона больше нет отговорок, чтобы не продлевать договор СНВ-3, Москва надеется на конструктивную реакцию, заявил глава МИД России Сергей Лавров на ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".
Министр напомнил про недавние заявления президента России Владимира Путина, который подчеркнул готовность Москвы продлить договор немедленно и без предварительных условий.
"Это дополнение весьма важно, потому что до недавнего времени США на переговорах пытались делать вид, что, задавая некоторые вопросы о том, как выполняются американцами обязательства по Договору, мы как бы препятствуем его беспроблемному продлению. Теперь эта двусмысленность снята, и у наших американских коллег больше никаких отговорок нет", - заявил Лавров.
"Мы надеемся, что они отреагируют конструктивно, потому что, как сказал президент России Путин, если договор исчезнет, то пропадет последний инструмент контроля над вооружениями и последний инструмент в сфере стратегической стабильности", - добавил он.
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По словам министра, "вопрос остается в той же подвешенной ситуации, в которой он до сих пор находился".
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до двух тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
Сергей Железняк
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Договор СНВ-3Сергей ЛавровМИД РФМинистерство обороны СШАВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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