У США больше нет отговорок, чтобы не продлевать СНВ-3, заявил Лавров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. У Вашингтона больше нет отговорок, чтобы не продлевать договор У Вашингтона больше нет отговорок, чтобы не продлевать договор СНВ-3 , Москва надеется на конструктивную реакцию, заявил глава МИД России Сергей Лавров на ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале"

Министр напомнил про недавние заявления президента России Владимира Путина , который подчеркнул готовность Москвы продлить договор немедленно и без предварительных условий.

"Это дополнение весьма важно, потому что до недавнего времени США на переговорах пытались делать вид, что, задавая некоторые вопросы о том, как выполняются американцами обязательства по Договору, мы как бы препятствуем его беспроблемному продлению. Теперь эта двусмысленность снята, и у наших американских коллег больше никаких отговорок нет", - заявил Лавров.

"Мы надеемся, что они отреагируют конструктивно, потому что, как сказал президент России Путин, если договор исчезнет, то пропадет последний инструмент контроля над вооружениями и последний инструмент в сфере стратегической стабильности", - добавил он.

По словам министра, "вопрос остается в той же подвешенной ситуации, в которой он до сих пор находился".

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.