Лавров отметил стремление Трампа продолжить диалог с Россией

"Сигнал, который он послал своему истеблишменту, сотрудникам Белого дома, Госдепартамента, очень четкий: с Россией надо продолжать разговаривать. Мы считаем, что это – единственно правильный путь", - заявил он на ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".

Лавров рассказал, что его встреча с американским лидером в Вашингтоне "не была пустой, не была сугубо протокольной". Они обсудили двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, региональные конфликты: на Ближнем Востоке, Украине, ситуацию на Корейском полуострове.

"По всем этим вопросам был предельно прямой разговор, никаких попыток "срезать" острые углы. У нас порой серьезные расхождения по той же иранской ядерной программе, по некоторым другим вопросам. Но мы настроены на диалог, и Трамп подтвердил это", - добавил министр.