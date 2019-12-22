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Лавров отметил стремление Трампа продолжить диалог с Россией
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РИА Новости

Лавров отметил стремление Трампа продолжить диалог с Россией

14:31 22.12.2019 (обновлено: 14:32 22.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп послал американскому истеблишменту сигнал, что с Россией надо продолжать диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сигнал, который он послал своему истеблишменту, сотрудникам Белого дома, Госдепартамента, очень четкий: с Россией надо продолжать разговаривать. Мы считаем, что это – единственно правильный путь", - заявил он на ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале".

Лавров рассказал, что его встреча с американским лидером в Вашингтоне "не была пустой, не была сугубо протокольной". Они обсудили двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, контроля над вооружениями, региональные конфликты: на Ближнем Востоке, Украине, ситуацию на Корейском полуострове.
"По всем этим вопросам был предельно прямой разговор, никаких попыток "срезать" острые углы. У нас порой серьезные расхождения по той же иранской ядерной программе, по некоторым другим вопросам. Но мы настроены на диалог, и Трамп подтвердил это", - добавил министр.
Лавров 10 декабря совершил визит в США, в ходе которого провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео и встретился с президентом Дональдом Трампом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США в посольстве России
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Майк ПомпеоДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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