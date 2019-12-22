В Карачаево-Черкесии потушили пожар в сельском универмаге

НАЛЬЧИК, 22 дек - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 700 квадратных метров в сельском универмаге в Малокарачаевском районе Пожарные ликвидировали возгорание площадью 700 квадратных метров в сельском универмаге в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии , в результате никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что в 09.25 мск в воскресенье в селе Учкекен Малокарачаевского района по улице Ленина произошло возгорание на втором этаже магазина "Универмаг".

Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, позже она увеличилась до 700 квадратных метров, из универмага были эвакуированы 12 продавцов. Угрозы соседним зданиям и строениям нет.

"По состоянию на 12.05 мск пожар в селе Учкекен в магазине "Универмаг" ликвидирован", - говорится в сообщении.