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В Карачаево-Черкесии потушили пожар в сельском универмаге
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РИА Новости

В Карачаево-Черкесии потушили пожар в сельском универмаге

13:00 22.12.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякСотрудники противопожарной службы на пожарно-тактических учениях
Сотрудники противопожарной службы на пожарно-тактических учениях
© РИА Новости / Николай Хижняк
НАЛЬЧИК, 22 дек - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 700 квадратных метров в сельском универмаге в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, в результате никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что в 09.25 мск в воскресенье в селе Учкекен Малокарачаевского района по улице Ленина произошло возгорание на втором этаже магазина "Универмаг".
Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, позже она увеличилась до 700 квадратных метров, из универмага были эвакуированы 12 продавцов. Угрозы соседним зданиям и строениям нет.
"По состоянию на 12.05 мск пожар в селе Учкекен в магазине "Универмаг" ликвидирован", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, на месте пожара работали 45 человек и 13 единиц техники.
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Карачаево-ЧеркесияПроисшествия
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