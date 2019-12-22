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В Карачаево-Черкесии вспыхнул пожар в сельском универмаге
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РИА Новости

В Карачаево-Черкесии вспыхнул пожар в сельском универмаге

12:38 22.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 22 дек - РИА Новости. Пожар площадью 700 квадратных метров произошел в сельском универмаге в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, в результате никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В 09.25 мск в воскресенье поступило сообщение, что в селе Учкекен Малокарачаевского района по улице Ленина произошло возгорание на втором этаже магазина "Универмаг", - говорится в сообщении.
Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, из универмага были эвакуированы 12 человек - продавцы магазина. Угрозы соседним зданиям и строениям нет.
"По состоянию на 11.10 мск пожар локализован на площади 700 квадратных метров, пострадавших нет", - отмечает МЧС.
По данным ведомства, на месте пожара работают 45 человек и 13 единиц техники.
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Карачаево-ЧеркесияПроисшествия
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