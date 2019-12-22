В Карачаево-Черкесии вспыхнул пожар в сельском универмаге

НАЛЬЧИК, 22 дек - РИА Новости. Пожар площадью 700 квадратных метров произошел в сельском универмаге в Малокарачаевском районе Пожар площадью 700 квадратных метров произошел в сельском универмаге в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии , в результате никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС.

"В 09.25 мск в воскресенье поступило сообщение, что в селе Учкекен Малокарачаевского района по улице Ленина произошло возгорание на втором этаже магазина "Универмаг", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, из универмага были эвакуированы 12 человек - продавцы магазина. Угрозы соседним зданиям и строениям нет.

"По состоянию на 11.10 мск пожар локализован на площади 700 квадратных метров, пострадавших нет", - отмечает МЧС.