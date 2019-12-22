Пушков ответил на слова американского посла о реакции ЕС на санкции

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского дипломата о благодарности стран Евросоюза за санкции против "Северного потока — 2".
"Посол США в Берлине рассказывает, как пол-Европы умирает от благодарности США за санкции против Северного потока—2. Он забыл упомянуть другую половину, которая осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение к Европе. А насчёт проекта... Хорошо смеётся тот, кто смеется последним", — написал парламентарий в Twitter.
Ранее США ввели ограничительные меры против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", была вынуждена приостановить работу. По словам посла США в Германии Ричарда Гренелла, санкции приняли в интересах Евросоюза, и многие страны ЕС благодарны за них.