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2019-12-22T12:33+0300
https://ria.ru/20191222/1562691492.html
Пушков ответил на слова американского посла о реакции ЕС на санкции
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РИА Новости

Пушков ответил на слова американского посла о реакции ЕС на санкции

12:33 22.12.2019
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского дипломата о благодарности стран Евросоюза за санкции против "Северного потока — 2".
"Посол США в Берлине рассказывает, как пол-Европы умирает от благодарности США за санкции против Северного потока—2. Он забыл упомянуть другую половину, которая осуждает США за эгоизм и наплевательское отношение к Европе. А насчёт проекта... Хорошо смеётся тот, кто смеется последним", — написал парламентарий в Twitter.
Ранее США ввели ограничительные меры против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", была вынуждена приостановить работу. По словам посла США в Германии Ричарда Гренелла, санкции приняли в интересах Евросоюза, и многие страны ЕС благодарны за них.
Строительство газопровода Nord Stream-2 в немецком Любмине
Вчера, 03:09
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
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Северный поток — 2Турецкий потокЕвросоюзАлексей ПушковРоссияСШАВ мире
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