Пушков ответил на слова американского посла о реакции ЕС на санкции

Ранее США ввели ограничительные меры против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", была вынуждена приостановить работу. По словам посла США в Германии Ричарда Гренелла, санкции приняли в интересах Евросоюза, и многие страны ЕС благодарны за них.