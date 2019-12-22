Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T12:16+0300
https://ria.ru/20191222/1562691266.html
Кобзев сообщил о завершении модернизации водозабора Тулуна
https://cdn22.img.ria.ru/images/156269/12/1562691212_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_70a117c05e35fd5818cead152c8ffa76.jpg
РИА Новости

Кобзев сообщил о завершении модернизации водозабора Тулуна

12:16 22.12.2019
436
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМусор и строения, принесённые наводнением, на берегу реки Ия в Тулуне. Октябрь 2019 года
Мусор и строения, принесённые наводнением, на берегу реки Ия в Тулуне. Октябрь 2019 года
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Единственный водозабор Тулуна, поврежденный в ходе наводнения в Иркутской области, выходит на полную мощность, на нем завершена модернизация, сообщает пресс-служба правительства области.
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Тулунский район посетил водозабор "Красный яр", где завершены реконструкция и модернизация. Объект был затоплен во время наводнения. После выхода водозабора из строя в многоквартирных домах Тулуна несколько дней не было воды. Аварийно-восстановительные работы совместили с глубокой модернизацией.
Информационный стенд о строительстве домов в Тулуне для жителей, пострадавших от наводнения.
15 декабря, 16:14
Мэр Тулуна отчитался о предоставлении жилья пострадавшим от паводка
"Водозабор выходит на полную мощность работы. Это единственный объект, который обеспечивает водой весь Тулун. Нам необходимо продумать вопрос резервных источников водоснабжения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты восстановили внутреннюю схему электроснабжения водозабора, заменили силовые кабели и трансформаторы, провели капитальный ремонт здания, реконструкцию насосного оборудования. Общая стоимость работ составила более 100 млн рублей.
Две волны наводнения летом прошли по западным территориям Иркутской области. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. От стихии пострадали 45 тысяч человек. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Наводнение в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

Паводок в Иркутской области
1 из 15

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

Вид на подтопленные районы Тулуна
2 из 15

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

Самосвал насыпает щебень на разрушенном участке дороги в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
3 из 15

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

Сотрудники МЧС направляются к вертолету для облета подтопленных территорий в Иркутской области
4 из 15

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

Сотрудники МЧС и кинологи питомника К-9 эвакуируют собак из зоны паводка в Тулуне
5 из 15

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© Фото : Виктор Бельцов

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
6 из 15

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

© Фото : Виктор Бельцов
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
7 из 15

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

Дом в подтопленном населенном пункте Иркутской области. 30 июня 2019
8 из 15

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

Паводок в Иркутской области
9 из 15

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

Полевая кухня для жителей подтопленного города Тулуна
10 из 15

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

Спасатели МЧС в одном из подтопленных районов Тулуна
11 из 15

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

Жилой дом в подтопленном районе Тулуна
12 из 15

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
13 из 15

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

Сотрудники МЧС привезли питьевую воду для жителей подтопленного Тулуна
14 из 15

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанк

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

Эвакуация пострадавших из района подтопления в Иркутской области
15 из 15

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
1 из 15

Режим ЧС из-за паводка действует в пяти районах — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
2 из 15

Подтоплено около 10 тысяч жилых домов.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
3 из 15

В результате наводнения погибли 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
4 из 15

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
5 из 15

Из подтопленных населенных пунктов эвакуированы более двух тысяч человек, в том числе 512 детей.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
6 из 15

Подготовлены 42 пункта временного размещения.

© Фото : Виктор Бельцов
7 из 15

В субботу на месте ЧС побывал Владимир Путин.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
8 из 15

Президент поручил начать выплаты пострадавшим и подготовить план действий по восстановлению жилья.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в фотобанк
9 из 15

Минобороны направило в район подтопления более 1300 военных.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
10 из 15

Военные будут помогать расчищать территорию, следить за биологической обстановкой и эвакуировать пострадавших.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Наращивает группировку сил в зоне наводнения и МЧС.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
12 из 15

Последствия паводка ликвидируют более 1400 спасателей, задействовано 287 единиц техники.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
13 из 15

На телефон горячей линии главного управления МЧС по Иркутской области поступило более двух с половиной тысяч обращений за помощью.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
14 из 15

В зоне ЧС работают бригады Иркутского областного центра медицины катастроф и скорой помощи.

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Эвакуация пострадавших из подтопленного района в Иркутской области.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
810002
Обсудить 2
Паводок в Иркутской областиНовости - НедвижимостьИгорь КобзевИркутская областьТулунОбщество
Рекомендуем
Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из Иордании и Ливана
Ровенская атомная электростанция на Украине
Украина принудительно снизила мощности АЭС
Строительство газопровода Северный поток-2
Пушков ответил на слова американского посла о реакции ЕС на санкции
МИД в Москве
Захарова ответила на заявления Польши о Второй мировой войне
Газодобывающее предприятие на Украине
Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом", пишут СМИ
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В Петербурге "Росатом" показал, как транспортируют обедненный уран
Ликвидация пожара на предприятии Опытный завод Нефтехим в Уфе
Названа предварительная причина пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
Сирийский военнослужащий
Сирийские военные освободили несколько деревень в провинции Идлиб
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров похвалил Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов
Здание МИД Польши
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
Геннадий Зюганов
В ГД прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента
Кареты скорой помощи в Ираке
На севере Ирака четверо полицейских погибли при нападении боевиков ИГ*
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК начал проверку после стрельбы в Приморье
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
В ЕР прокомментировали слова Зюганова о досрочных выборах президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10Лавров назвал давление США на Иран грубейшим нарушением Устава ООН
15:09Лавров обсуждал нарушение американцами ДРСМД с Трампом и Помпео
15:02В США царит атмосфера маккартизма, заявил Лавров
15:01Лавров: Россия хотела бы, чтобы США и ЕС были стабильными партнерами
14:59Лавров прокомментировал отказ США ратифицировать ДВЗЯИ
14:57Синоптик рассказала об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния
14:56СК начал проверку после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе
14:56Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
14:54Росгвардия опровергла данные об участии школьников в своих учениях
14:51Лавров оценил влияние американских санкций на "Северный поток — 2"
14:49Лавров заявил о "зашкаливающей" русофобии со стороны НАТО
14:48Россия настаивает на обсуждении темы вывода оружия в космос
14:45Любимые серьги Зыкиной продали на аукционе за 2,3 миллиона рублей
14:43Лавров заявил о готовности России показать США "Сармат"
14:40Россия ждет от США предложений по договоренностям в сфере вооружений
14:39Россия готова обсуждать вопрос вооружения в многостороннем формате
14:38У США больше нет отговорок, чтобы не продлевать СНВ-3, заявил Лавров
14:33Лукашенко рассказал о планируемых переговорах с Путиным
14:33Москвичей предупредили о сильном тумане в воскресенье
14:31Лавров отметил стремление Трампа продолжить диалог с Россией
Лента новостейМолния