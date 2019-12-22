Кобзев сообщил о завершении модернизации водозабора Тулуна

Мусор и строения, принесённые наводнением, на берегу реки Ия в Тулуне. Октябрь 2019 года

ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Единственный водозабор Тулуна, поврежденный в ходе наводнения в Иркутской области, выходит на полную мощность, на нем завершена модернизация, сообщает пресс-служба правительства области.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Тулунский район посетил водозабор "Красный яр", где завершены реконструкция и модернизация. Объект был затоплен во время наводнения. После выхода водозабора из строя в многоквартирных домах Тулуна несколько дней не было воды. Аварийно-восстановительные работы совместили с глубокой модернизацией.

"Водозабор выходит на полную мощность работы. Это единственный объект, который обеспечивает водой весь Тулун. Нам необходимо продумать вопрос резервных источников водоснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты восстановили внутреннюю схему электроснабжения водозабора, заменили силовые кабели и трансформаторы, провели капитальный ремонт здания, реконструкцию насосного оборудования. Общая стоимость работ составила более 100 млн рублей.