В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 61 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 25; Латакия – 16; Алеппо – 11; Хама – девять. Турецкой частью представительства зафиксировано 53 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 38; Латакия – 12; Хама – два; Алеппо – один", - говорится в сообщении.

В течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел четыре гуманитарные акции: в населенном пункте Баамрайль провинции Тартус и населенных пунктах Хатла и Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор выдано по 350 продовольственных наборов общим весом более 2 тонн. Также в населенном пункте Эр-Ракка провинции Ракка выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.