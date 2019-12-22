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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-22T12:02+0300
https://ria.ru/20191222/1562691088.html
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156015/65/1560156570_162:356:3170:2048_1036x0_80_0_0_24999db26d6e567815df8e0cad4c854f.jpg
РИА Новости

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

12:02 22.12.2019
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© AP Photo / StringerРоссийская военная полиция в сирийском городе Кобани
Российская военная полиция в сирийском городе Кобани
© AP Photo / Stringer
Российская военная полиция в сирийском городе Кобани. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 61 нарушение, Турция - 53, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 61 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 25; Латакия – 16; Алеппо – 11; Хама – девять. Турецкой частью представительства зафиксировано 53 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 38; Латакия – 12; Хама – два; Алеппо – один", - говорится в сообщении.
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В течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел четыре гуманитарные акции: в населенном пункте Баамрайль провинции Тартус и населенных пунктах Хатла и Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор выдано по 350 продовольственных наборов общим весом более 2 тонн. Также в населенном пункте Эр-Ракка провинции Ракка выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРоссия
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