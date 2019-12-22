Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что врачи не нашли у него рака кожи, передает агентство Efe.
Одиннадцатого декабря Болсонару заявил, что есть подозрение на наличие у него рака кожи, он проходит обследования.
В субботу президент сообщил журналистам, что результаты биопсии удаленных родинок на лице и ухе не подтвердили рак.
"Сделали биопсию, и она ничего не показала. А если бы это и был рак, ну, и в чем проблема? Я бы сказал, если нужно отрезать ухо, отрезайте. Меня это не волнует", - приводит агентство слова Болсонару.
Ранее Болсонару успешно перенес операцию по удалению послеоперационной грыжи. Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября 2018 года, почти ровно за месяц до выборов. Удар ножом поразил брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений в этом районе тела пострадавшего. С тех пор президент перенес несколько операций.
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