Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что врачи не нашли у него рака кожи, передает агентство Efe

Одиннадцатого декабря Болсонару заявил, что есть подозрение на наличие у него рака кожи, он проходит обследования.

В субботу президент сообщил журналистам, что результаты биопсии удаленных родинок на лице и ухе не подтвердили рак.

"Сделали биопсию, и она ничего не показала. А если бы это и был рак, ну, и в чем проблема? Я бы сказал, если нужно отрезать ухо, отрезайте. Меня это не волнует", - приводит агентство слова Болсонару.