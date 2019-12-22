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В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы
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РИА Новости

В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы

00:37 22.12.2019
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© AP Photo / Juan KaritaПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© AP Photo / Juan Karita
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Партия экс-президента Боливии Эво Моралеса на съезде 29 декабря выберет кандидата, которого выдвинет на предстоящих выборах в стране, заявил Моралес в интервью радио Marca de radio.
В декабре Моралес прибыл в Аргентину для получения статуса беженца, оттуда он будет руководить президентской кампанией его партии "Движение к социализму" (MAS) на выборах 2020 года.
"Я сегодня утром решил созвать членов MAS из каждого департамента Боливии на съезд 29-го (декабря – ред.), в следующее воскресенье, на границе Аргентины и Боливии, где мы определимся с кандидатом", - заявил Моралес.
Он ожидает, что на съезд прибудет тысяча членов партии и правительство Аргентины поможет обеспечить безопасность.
Ранее прокуратура Боливии выпустила ордер на арест экс-президента Эво Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма. Моралес заявил, что данный ордер является незаконным и неконституционным.
После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.
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