В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы

"Я сегодня утром решил созвать членов MAS из каждого департамента Боливии на съезд 29-го (декабря – ред.), в следующее воскресенье, на границе Аргентины и Боливии, где мы определимся с кандидатом", - заявил Моралес.

После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.