В США белка устроила в доме хаос, проникнув внутрь через дымоход

Митч и Хейли Фергюсон были дома, когда животное через дымоход проникло в их гостиную. Белка устроила погром и наградила Митча парой укусов.

Поймать ее оказалось не так просто, за помощью супруги обратились к отцу Митча. На кадрах видно, как белке уварачивается из рук двух мужчин. В итоге, Митч догнал незваного гостя в подвале. Белка, не желая сдаваться, укусила хозяина дома за палец. К счастью, он был в перчатках и не пострадал.