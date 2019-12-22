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Туризм
2019-12-22T02:15+0300
https://ria.ru/20191222/1562654147.html
В США белка устроила в доме хаос, проникнув внутрь через дымоход
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РИА Новости

В США белка устроила в доме хаос, проникнув внутрь через дымоход

02:15 22.12.2019
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© Depositphotos / metalmausБелка с новогодними подарками
Белка с новогодними подарками
© Depositphotos / metalmaus
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В штате Огайо белка залезла в дом семьи Фергюсон и устроил там небольшой погром, сообщает Fox News.
Митч и Хейли Фергюсон были дома, когда животное через дымоход проникло в их гостиную. Белка устроила погром и наградила Митча парой укусов.
Поймать ее оказалось не так просто, за помощью супруги обратились к отцу Митча. На кадрах видно, как белке уварачивается из рук двух мужчин. В итоге, Митч догнал незваного гостя в подвале. Белка, не желая сдаваться, укусила хозяина дома за палец. К счастью, он был в перчатках и не пострадал.
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