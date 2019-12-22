Процедура выборов в парламент Узбекистана

В соответствии с конституцией республики Узбекистан 1992 ), высшим представительным органом в стране является Олий Мажлис (парламент). Он состоит из двух палат: Законодательной палаты (нижняя палата) и Сената (верхняя палата). Члены обеих палат избираются сроком на пять лет.

Избранным в парламент может быть гражданин республики, достигший ко дню выборов 25 лет и постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее пяти лет. Не могут быть избранными или принимать участие в выборах граждане, признанные судом недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Одно и то же лицо не может быть одновременно депутатом Законодательной палаты и членом Сената.

Сенат является палатой территориального представительства и состоит из сенаторов, которые избираются в равном количестве: по шесть человек от республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента путем тайного голосования на соответствующих совместных заседаниях депутатов Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана, представительных органов государственной власти областей, районов и городов из числа этих депутатов. 16 членов Сената назначаются президентом из числа наиболее авторитетных граждан с большим практическим опытом и особыми заслугами в области науки, искусства, литературы, производства и других сферах государственной и общественной деятельности.

Выборы в Сенат проводятся не позднее одного месяца после избрания Жокаргы Кенеса (парламента) республики Каракалпакстан, представительных органов государственной власти на местах. Совместное заседание представительных органов государственной власти является правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа их депутатов.

Избранными считаются кандидаты, получившие по результатам голосования больше голосов, при условии, что за них проголосовало более 50% депутатов представительных органов государственной власти, присутствующих на заседании.

Если при голосовании не было избрано установленное количество членов Сената, то на этом же совместном заседании проводится повторное голосование с участием лиц, не набравших необходимое число голосов. Если выборы были признаны недействительными или если на повторном голосовании не было избрано установленное количество членов, в течение 15 дней проводится новое голосование.

Сообщение об итогах формирования Сената и список его членов публикуются в печати Центральной избирательной комиссией в течение 10 дней.

Законодательная палата состоит из 150 депутатов. В соответствии с законом республики Узбекистан "О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан" (2003), 135 депутатов нижней палаты избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по территориальным одномандатным избирательным округам на многопартийной основе, еще 15 депутатов избираются от Экологического движения Узбекистана.

Для выборов в Законодательную палату образуются 135 территориальных избирательных округов, от каждого из которых избирается по одному депутату. Списки округов с указанием их границ и численности избирателей публикуются Центральной избирательной комиссией не менее чем за 75 дней до выборов.

Начало избирательной кампании объявляется Центральной избирательной комиссией в средствах массовой информации не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий депутатов Законодательной палаты предыдущего созыва.

Выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 65 дней и заканчивается за 45 дней до выборов. Регистрация заканчивается за 35 дней до выборов.

Право на выдвижение кандидатов в депутаты нижней палаты имеют политические партии. Для этого они должны не менее чем за 70 дней до выборов принести в ЦИК документы с информацией о кандидатах и получить датированную справку.

Партии могут выдвигать своих членов или беспартийных кандидатов, всего 135 кандидатов – по одному от каждого избирательного округа. Из них число женщин должно составлять не менее 30% от общего количества кандидатов.

Политическая партия имеет право не позднее, чем за пять дней до выборов отменить свое решение о выдвижении. Кандидат в депутаты может в любое время до выборов снять свою кандидатуру.

Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов. Агитация в день выборов не допускается. На время проведения встреч с избирателями и выступлений кандидат имеет право освобождаться от выполнения производственных или служебных обязанностей с сохранением средней заработной платы за счет средств, выделяемых на проведение выборов.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, производятся за счет государственных средств. Политические партии и другие общественные объединения, организации и граждане могут добровольно передавать свои средства для проведения выборов.

Голосовать могут граждане Узбекистана, достигшие 18 лет. Голосование на выборах депутатов Законодательной палаты является свободным и тайным. Каждый избиратель имеет один голос.

Голосование проводится в день выборов с 6.00 до 20.00. О времени и месте голосования участковая избирательная комиссия оповещает избирателей не позднее чем за 10 дней до выборов.

Избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, может запросить у участковой избирательной комиссии избирательный лист, заполнить его и оставить участковой комиссии в закрытом конверте.

Если избиратели по состоянию здоровья или по другим серьезным причинам не могут прибыть на избирательный участок, то, по их просьбе, голосование проводится в месте их пребывания.

По прибытии в помещение для голосования избиратель предъявляет члену участковой избирательной комиссии документ, удостоверяющий его личность, и расписывается в списке избирателей. После этого ему выдается избирательный бюллетень.

В избирательный бюллетень в алфавитном порядке вносятся фамилия, имя, отчество кандидата с указанием года рождения, рода занятий и выдвинувшей его политической партии.

Бюллетень заполняется избирателем в специальной кабине или комнате для тайного голосования. Он ставит знак-крестик в пустом квадрате, расположенном справа напротив фамилии того кандидата в депутаты, за которого он голосует. Затем опускает заполненный бюллетень в избирательный ящик. По просьбе избирателя испорченный бюллетень может быть заменен новым.

При заполнении запрещается присутствие других лиц. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить в кабину или комнату другое лицо по своему усмотрению, кроме лиц, входящих в состав избирательной комиссии, наблюдателей и доверенных лиц.

Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, то окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении повторного голосования с участием двух кандидатов, получивших наибольшее число голосов. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов избирателей. Повторное голосование проводится в двухнедельный срок.

Если выборы были признаны несостоявшимися или недействительными, если повторное голосование не позволило определить избранного депутата Законодательной палаты, если по избирательному округу баллотировалось не более двух кандидатов в депутаты и ни один из них не был избран, не позднее чем в месячный срок после основных выборов проводятся повторные выборы.

Пятнадцать депутатов Законодательной палаты от Экологического движения Узбекистана избираются высшим органом данного движения (конференцией) в сроки, определяемые Центральной избирательной комиссией. Подготовка и проведение выборов депутатов в Законодательную палату от Экологического движения Узбекистана осуществляется открыто и гласно.

Сообщение об итогах выборов и список избранных депутатов Законодательной палаты Центральная избирательная комиссия публикует в печати не позднее чем в десятидневный срок.

Депутату Законодательной палаты и члену Сената Центральной избирательной комиссией выдаются удостоверение и нагрудный знак соответственно депутата Законодательной палаты и члена Сената.

Первые заседания палат созываются ЦИК не позднее чем через два месяца после выборов в Законодательную палату, и не позднее чем через месяц после формирования Сената.