Революция в Румынии в декабре 1989 года

22 декабря 1989 года в Румынии произошла народная революция , которая привела к свержению правительства президента Социалистической Республики Румынии, генерального секретаря Компартии Румынии Николае Чаушеску. Румыния стала единственной страной Восточной Европы, где социалистический режим был свергнут не в результате "бархатной революции", а путем вооруженного восстания, а бывший лидер страны был казнен

В 1950-е годы, используя материальную помощь и кредиты СССР, румынское руководство добилось прогресса в экономическом развитии страны. После прихода к власти в 1965 году Николае Чаушеску была поставлена амбициозная цель: в кратчайшие сроки превратить Румынию в передовую европейскую державу. Сделать это предполагалось за счет широкого привлечения западных кредитов и направления их в перспективные отрасли экономики – нефтедобычу и нефтепереработку. Соответственно был скорректирован и внешнеполитический курс: Румыния в 1968 году отказалась присоединиться к вводу войск Варшавского Договора в Чехословакию, а в 1979 году не поддержала ввод советских войск в Афганистан.

Благодаря особой позиции Румынии внутри "советского блока" политика Николае Чаушеску пользовалась поддержкой Запада. Румыния получала льготные займы и кредиты, ее товарам был открыт доступ на рынки Запада, в торговле со всеми странами "большой семерки" она имела режим "наибольшего благоприятствования". Подобных привилегий не имела ни одна другая страна, являвшаяся членом Варшавского Договора и СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи).

С 1975 по 1987 год Румынии было предоставлено около 22 миллиардов долларов западных кредитов и займов, в том числе 10 миллиардов долларов – от США. Срок их погашения приходился на 1990-1996 годы. Стремясь обрести экономическую независимость, режим Чаушеску приступил к ускоренной выплате внешнего долга за счет "жесткой экономии" и "затягивания поясов". Долги также погашались за счет сокращения импорта и форсирования экспорта товаров, в том числе продовольствия и предметов потребления.

Румынское общество болезненно воспринимало режим жесткой экономии, который инициировал Чаушеску. В частности, в республике была введена карточная система выдачи продуктов.

Постоянный рост цен на сельско-хозяйственную продукцию при одновременном установлении норм потребления усугублялся дефицитом жилья, недостатком электроэнергии, проблемами с отоплением в холодный период и др.

В апреле 1989 года Чаушеску объявил о досрочном завершении выплаты внешнего долга. Однако мгновенных положительных перемен в стране не произошло. Более того, внешнеполитическая ситуация для Румынии значительно ухудшилась: отказавшись поддержать проводимую Михаилом Горбачевым политику перестройки, страна к концу 1980-х годов в значительной степени лишилась поддержки и западных стран.

В СССР и в западной прессе, а затем и в выступлениях официальных деятелей стран "большой семерки" Чаушеску все чаще стали называть "диктатором" и "сталинистом".

Усиливавшееся недовольство политикой Чаушеску привело к забастовке рабочих в городе Брашов в 1987 году (так называемый хлебный бунт), а затем к революции 1989 года. Начало ей положили волнения в городе Тимишоаре, которые вспыхнули 16 декабря из-за попыток властей депортировать из Румынии этнического венгра – пастора Ласло Тёкеша – по обвинению в "разжигании межнациональной розни".

Полиции и армии было запрещено открывать огонь. Пользуясь пассивностью силовиков, демонстранты начали захватывать бронетехнику и военные объекты. 17 декабря подразделения вооруженных сил получили приказ открывать огонь на поражение, и 18 декабря восставших удалось рассеять.

По официальным данным, жертвами беспорядков стали около 60 человек. Однако по Румынии поползли слухи о большом количестве погибших.

20 декабря Чаушеску выступил по радио и телевидению. Он заявил, что "действия хулиганствующих элементов в Тимишоаре были организованы и начаты при поддержке империалистических кругов и шпионских служб различных зарубежных государств с целью дестабилизации ситуации в стране, уничтожения независимости и суверенитета Румынии".

21 декабря 1989 года Чаушеску назначил в Бухаресте митинг в поддержку действий властей. Митинг транслировался по национальному телевидению. Во время выступления Чаушеску с балкона здания ЦК Компартии , в толпе демонстрантов произошел взрыв. Телетрансляция была на время прекращена, а когда митинг возобновился, то из толпы стали раздаваться антиправительственные лозунги, призывы к свержению диктатора.

Произошли первые столкновения с силами правопорядка. Было объявлено о самоубийстве министра обороны Василе Миля, но практически сразу распространилась информация, что он был убит за отказ стрелять по демонстрантам. После этого армия выступила против Чаушеску.

Известия о том, что реально происходило в то время в Бухаресте, противоречивы. В прессе утверждалось, что засевшие на крышах и балконах снайперы убивали всех, кто попадал в прицел. Они якобы появлялись в местах дислокации сил оппозиции и армейских частей, открывали огонь, провоцировали перестрелки. Эти действия приписали агентам Секуритате (госбезопасности), будто бы сражавшихся за свергнутого диктатора.

22 декабря, после того, как волнения распространились на Бухарест и другие города Румынии, чета Чаушеску пыталась скрыться на вертолете с крыши здания ЦК компартии Румынии. При побеге из Бухареста, супруги Чаушеску были схвачены в городе Тырговиште и помещены под арест.

Суд военного трибунала состоялся 25 декабря в военном гарнизоне Тырговиште. Президента Румынии и его жену судили по обвинению в геноциде – "путем организации вооруженных акций против народа", в результате чего, как следует из обвинительного заключения, погибли 60 тысяч граждан и нанесен большой ущерб государственному имуществу. Николае и Елене Чаушеску вменили также "подрыв национальной экономики" и попытку бегства из страны с использованием средств на общую сумму более одного миллиарда долларов, хранившихся в иностранных банках.

Трибуналу понадобилось менее трех часов, чтобы "по существу" рассмотреть эти тягчайшие обвинения, признать подсудимых виновными и постановить приговор о высшей мере наказания – расстреле. Причем, несмотря на то, что обвиняемым было предоставлено 10 дней для подачи апелляции, в тот же день Николае и Елена Чаушеску были расстреляны.

По данным Института румынской революции декабря 1989 года, в событиях по свержению режима Николае Чаушеску погибли 1166 человек . Большое число погибших пришлось на 22-25 декабря.

23 декабря 1989 года был сформирован Совет Фронта национального спасения (ФНС), взявший власть в свои руки. ФНС возглавили бывший секретарь Румынской коммунистической партии Ион Илиеску и бывший деятель системы высшего образования Петре Роман. В мае 1990 года состоялись выборы президента Румынии, победу на которых одержал Ион Илиеску, Петре Роман стал премьер-министром.