Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В день зимнего солнцестояния наше светило находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. В Северном полушарии это астрономическое явление происходит 22 декабря (21 декабря в високосные годы). Разные народы по-своему толковали солнцеворот, но в большинстве культур это символ возрождения, овеянный мифами и поверьями. О том, как встречают самую длинную ночь года в разных странах, — в материале РИА Новости.

Исландия

Исландцы 22 декабря отмечают Йоль — в переводе со скандинавского "колесо". В Средневековье в этот день жгли костры на полях и благословляли урожай, распивая пряный сидр. Дети ходили по домам с символическими дарами: яблоком, олицетворяющим Солнце, ветками гвоздики — символом бессмертия и стеблями пшеницы — для хорошего урожая. Сверху это все посыпали мукой, означавшей успех, свет и жизнь. В Исландии верят в огромного йольского кота с огненными глазами. Непослушным детям и лентяям, не подготовившимся к зимнему солнцестоянию, обещают, что чудище явится в дом и съест приготовленный ужин.

Индия

В Индии этот праздник называется Санкранти. Он посвящен богу Солнца Сурье. Отмечают его в середине января, зажигая в ночь накануне костры — символ солнечного тепла, согревающего землю. Индусы украшают двери домов листьями манго, а на выметенных полах рисуют узоры цветной мукой. В центре рисунка — желтый цветок и кучка коровьего навоза (корова — священное животное у индусов). На обед едят молочную рисовую кашу: местные верят, что она способствует смирению и возвышению мысли. Уличные народные гуляния всегда сопровождает колесница, украшенная цветочными гирляндами и флагами, — символ жизненного пути. Мужчины катят ее под аккомпанемент труб и барабанов в окружении акробатов и певцов.

Россия

В России праздник зимнего солнцестояния издревле называется Коляда (по имени одного из божеств древних славян). В этот день в языческие времена встречали Новый год и колядовали — ходили по улицам в масках животных, распевая традиционные песни, колядки. Один из главных атрибутов праздника — колесо, символизирующее Солнце, которое после Коляды набирает силу. Его закатывали на гору, поджигали и отпускали. Девушки гадали в самую длинную ночь в году, так как считается, что в это время грань между миром людей и потусторонних сил почти исчезает. На праздничном столе должны быть пироги и кутья, а в углу — угощение для духов усопших.

Япония

В Японии день зимнего солнцестояния Тодзи сопровождается любопытными обычаями. Традиционно в этот день едят тыкву кабоча и принимают горячую ванну с местными цитрусами юзу (декоративный лимон). Японцы убеждены, что этот обряд освежает тело и дух, защищает от болезней и бодрит: "Если принять ванну с юдзу, не будешь болеть целый год".

Скандинавия

В скандинавских странах зимний солнцеворот отмечают 13 декабря. Этот день посвящен святой Люсии — согласно легенде, она стояла с фонарем на маяке и освещала дорогу мужу, ушедшему в море. Злые демоны убили девушку, но и после смерти ее призрак видели на скале с фонарем. В наше время в Стокгольме и Хельсинки 13 декабря проходит специальная церемония: как олицетворение Люсии одну из девушек наряжают в белое платье и возлагают на нее венок из горящих свечей. Затем начинается шествие ряженых детей. Дома на стол подают шафрановые булочки с изюмом, имбирные пряники и глинтвейн.

Канада

В Ванкувере 21 декабря устраивают Фестиваль фонарей. Местные жители на мастер-классах своими руками конструируют фонари, а вечером выходят со ними на улицы. Праздник сопровождается огненными шоу, освещающими самую долгую ночь в году. Участникам предлагается пройти через лабиринт света из 600 фонарей, чтобы распрощаться со старыми мыслями и открыть для себя новые возможности в грядущем году.

Иран

Иранцы с древних времен устраивают Шаб-э Ялда. Праздник отмечается в последний день персидского месяца Азар. В этот день принято собираться дома всей семьей и читать стихи. Стол украшают зажженными свечами, которые помогают пережить самую длинную ночь в году. Трапезу обязательно составляют арбузы, гранаты и орехи. Считается, что эти блюда защитят организм от болезней зимой. В конце XIII века иранский поэт Саади в своем сборнике стихов написал: "Настоящее утро не настанет, пока не закончится ночь Ялда".

Китай

Здесь 22 декабря отмечают Дунчжи. В Древнем Китае считали, что этот праздник тесно связан с концепцией баланса инь и ян: с зимнего солнцестояния начинается новый цикл и активизируется мужская сила природы — ян. Император приглашал к себе астрономов и гадалок для магических ритуалов и жертвоприношений. В день Дунчжи принято вспоминать предков и делать им жертвенные подношения в виде ритуальных денег. На севере Китая готовят "пельмени зимнего солнцестояния", а на юге лепят танъюань — разноцветные шарики из рисовой муки.

Великобритания