Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2019-12-22T08:07+0300
https://ria.ru/20191222/1562582443.html
Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году
https://cdn21.img.ria.ru/images/153053/81/1530538161_0:259:2566:1702_1036x0_80_0_0_41279da3ad7867e643c915bcd07931e7.jpg
РИА Новости

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

08:00 22.12.2019 (обновлено: 08:07 22.12.2019)
50596
© Depositphotos / gary718Стоунхендж
Стоунхендж
© Depositphotos / gary718
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В день зимнего солнцестояния наше светило находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. В Северном полушарии это астрономическое явление происходит 22 декабря (21 декабря в високосные годы). Разные народы по-своему толковали солнцеворот, но в большинстве культур это символ возрождения, овеянный мифами и поверьями. О том, как встречают самую длинную ночь года в разных странах, — в материале РИА Новости.

Исландия

CC BY 2.0 / Christine Rondeau / Christmas cat. ReykjavikРождественский кот в Рейкьявике
Рождественский кот в Рейкьявике
CC BY 2.0 / Christine Rondeau / Christmas cat. Reykjavik
Исландцы 22 декабря отмечают Йоль — в переводе со скандинавского "колесо". В Средневековье в этот день жгли костры на полях и благословляли урожай, распивая пряный сидр. Дети ходили по домам с символическими дарами: яблоком, олицетворяющим Солнце, ветками гвоздики — символом бессмертия и стеблями пшеницы — для хорошего урожая. Сверху это все посыпали мукой, означавшей успех, свет и жизнь. В Исландии верят в огромного йольского кота с огненными глазами. Непослушным детям и лентяям, не подготовившимся к зимнему солнцестоянию, обещают, что чудище явится в дом и съест приготовленный ужин.

Индия

© Depositphotos / VAKSMANV101Индуистский праздник санкранти
Индуистский праздник санкранти
© Depositphotos / VAKSMANV101
В Индии этот праздник называется Санкранти. Он посвящен богу Солнца Сурье. Отмечают его в середине января, зажигая в ночь накануне костры — символ солнечного тепла, согревающего землю. Индусы украшают двери домов листьями манго, а на выметенных полах рисуют узоры цветной мукой. В центре рисунка — желтый цветок и кучка коровьего навоза (корова — священное животное у индусов). На обед едят молочную рисовую кашу: местные верят, что она способствует смирению и возвышению мысли. Уличные народные гуляния всегда сопровождает колесница, украшенная цветочными гирляндами и флагами, — символ жизненного пути. Мужчины катят ее под аккомпанемент труб и барабанов в окружении акробатов и певцов.

Россия

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкДевушка гадает во время святок в деревне в Челябинской облости
Девушка гадает во время святок в деревне в Челябинской облости
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
В России праздник зимнего солнцестояния издревле называется Коляда (по имени одного из божеств древних славян). В этот день в языческие времена встречали Новый год и колядовали — ходили по улицам в масках животных, распевая традиционные песни, колядки. Один из главных атрибутов праздника — колесо, символизирующее Солнце, которое после Коляды набирает силу. Его закатывали на гору, поджигали и отпускали. Девушки гадали в самую длинную ночь в году, так как считается, что в это время грань между миром людей и потусторонних сил почти исчезает. На праздничном столе должны быть пироги и кутья, а в углу — угощение для духов усопших.

Япония

© Depositphotos / ufabizphoto Девушка принимает ванну с молоком и цитрусовыми
 Девушка принимает ванну с молоком и цитрусовыми
© Depositphotos / ufabizphoto
В Японии день зимнего солнцестояния Тодзи сопровождается любопытными обычаями. Традиционно в этот день едят тыкву кабоча и принимают горячую ванну с местными цитрусами юзу (декоративный лимон). Японцы убеждены, что этот обряд освежает тело и дух, защищает от болезней и бодрит: "Если принять ванну с юдзу, не будешь болеть целый год".

Скандинавия

© Depositphotos / markovskiyПразднование дня Святой Люсии в Мальме, Швеция
Празднование дня Святой Люсии в Мальме, Швеция
© Depositphotos / markovskiy
В скандинавских странах зимний солнцеворот отмечают 13 декабря. Этот день посвящен святой Люсии — согласно легенде, она стояла с фонарем на маяке и освещала дорогу мужу, ушедшему в море. Злые демоны убили девушку, но и после смерти ее призрак видели на скале с фонарем. В наше время в Стокгольме и Хельсинки 13 декабря проходит специальная церемония: как олицетворение Люсии одну из девушек наряжают в белое платье и возлагают на нее венок из горящих свечей. Затем начинается шествие ряженых детей. Дома на стол подают шафрановые булочки с изюмом, имбирные пряники и глинтвейн.

Канада

CC BY 2.0 / Visible Hand / Labyrinth of LightЛабиринт Света на фестивале фонарей зимнего солнцестояния в Ванкувере
Лабиринт Света на фестивале фонарей зимнего солнцестояния в Ванкувере
CC BY 2.0 / Visible Hand / Labyrinth of Light
В Ванкувере 21 декабря устраивают Фестиваль фонарей. Местные жители на мастер-классах своими руками конструируют фонари, а вечером выходят со ними на улицы. Праздник сопровождается огненными шоу, освещающими самую долгую ночь в году. Участникам предлагается пройти через лабиринт света из 600 фонарей, чтобы распрощаться со старыми мыслями и открыть для себя новые возможности в грядущем году.

Иран

CC BY-SA 3.0 / PersianDutchNetwork / Yalda Night table in the celebration of Persians (Iranians) in Holland, Amsterdam, December, 2011Стол во время ночи Шаб-е Ялда
Стол во время ночи Шаб-е Ялда
CC BY-SA 3.0 / PersianDutchNetwork / Yalda Night table in the celebration of Persians (Iranians) in Holland, Amsterdam, December, 2011
Иранцы с древних времен устраивают Шаб-э Ялда. Праздник отмечается в последний день персидского месяца Азар. В этот день принято собираться дома всей семьей и читать стихи. Стол украшают зажженными свечами, которые помогают пережить самую длинную ночь в году. Трапезу обязательно составляют арбузы, гранаты и орехи. Считается, что эти блюда защитят организм от болезней зимой. В конце XIII века иранский поэт Саади в своем сборнике стихов написал: "Настоящее утро не настанет, пока не закончится ночь Ялда".

Китай

CC BY 2.0 / Yu Yu / Winter Solstice, a Chinese traditionКитайские пельмени зимнего солнцестояния
Китайские пельмени зимнего солнцестояния
CC BY 2.0 / Yu Yu / Winter Solstice, a Chinese tradition
Здесь 22 декабря отмечают Дунчжи. В Древнем Китае считали, что этот праздник тесно связан с концепцией баланса инь и ян: с зимнего солнцестояния начинается новый цикл и активизируется мужская сила природы — ян. Император приглашал к себе астрономов и гадалок для магических ритуалов и жертвоприношений. В день Дунчжи принято вспоминать предков и делать им жертвенные подношения в виде ритуальных денег. На севере Китая готовят "пельмени зимнего солнцестояния", а на юге лепят танъюань — разноцветные шарики из рисовой муки.

Великобритания

© Depositphotos / grahammoore999Стоунхендж в день зимнего солнцестояния
Стоунхендж в день зимнего солнцестояния
© Depositphotos / grahammoore999
В Великобритании день зимнего солнцестояния традиционно отмечается в графстве Уилтшир, у каменного мегалитического сооружения Стоунхендж. Последователи древнего языческого культа друидов и обычные жители приезжают к памятнику Всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы встретить восход Солнца. Это место овеяно легендами: одни ученые полагают, что Стоунхендж служил для предсказания космических катастроф, другие настаивают, что он использовался как территория для погребения усопших.
Санта-Клаус
19 декабря, 08:00Туризм
По следам Снежной Королевы. Какие загадки хранит сказочная Лапландия
11542146
ТуризмИсландияТуризмтуристыНовости - ТуризмВеликобританияКитайЯпонияРоссияИндия
Рекомендуем
Подмосковье
День зимнего солнцестояния
Строительство газопровода Северный поток-2
В США сообщили о реакции стран ЕС на санкции по "Северному потоку — 2"
Здание МИД Польши
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Лучевая терапия
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Стакан с минеральной водой
Эксперт рассказала, чем опасно чрезмерное потребление воды
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Брошюра с информацией о пенсионном и социальном обеспечении инвалидов в отделении Пенсионного фонда РФ
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
МИД в Москве
В России ответили на обвинения Польши в искажении истории
Полицейский автомобиль
В Твери нашли пропавшего подростка
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
"Атомная сеть Путина": Запад напуган экспансией "Росатома"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Британская писателница Дж. К. Роулинг
Автора "Гарри Поттера" начали травить. Примет ли ее Россия
Газодобывающее предприятие на Украине
Пять украинских компаний подписали контракт с "Газпромом", пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
00:39Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России, заявили в Балтфлоте
00:28В России пройдут учения по обеспечению устойчивой работы рунета
Лента новостейМолния