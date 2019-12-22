Процедура выборов президента Хорватии

Согласно Конституции Хорватии (1990), президент представляет республику внутри страны и за рубежом.

Президент республики избирается на основе всеобщего и равного избирательного права путем прямых выборов при тайном голосовании сроком на пять лет.

Никто не может быть избран президентом более двух раз.

Решение о назначении выборов принимает правительство Республики Хорватия.

Выборы проводятся не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 30 дней до истечения срока полномочий действующего президента.

В случае досрочного прекращения полномочий президента выборы проводятся в течение 60 дней с момента прекращения полномочий.

Президент Хорватии избирается гражданами республики, достигшими 18 лет.

Граждане Хорватии, достигшие 18 лет, могут быть избраны президентом республики.

Избирательными органами, осуществляющими подготовку и проведение выборов, являются : государственная избирательная комиссия Хорватии; муниципальные избирательные комиссии; городские избирательные комиссии; избирательная комиссия города Загреба; избирательные участки.

На выборах президента территория Хорватии, включая избирательные участки за пределами границ республики, составляет единый избирательный округ.

Кандидатов на должность президента Хорватии вправе выдвигать политические партии, а также избиратели как индивидуально, так и коллективно. Две или более политические партии могут выдвинуть единого кандидата на должность президента. Кандидатам на должность президента необходимо собрать подписи не менее 10 тысяч избирателей.

Документы о выдвижении кандидата на должность президента вносятся в государственную избирательную комиссию в течение 12 дней со дня назначения выборов.

Государственная избирательная комиссия в течение 48 часов после истечения десятидневного срока выдвижения кандидатов на должность президента обязана опубликовать список зарегистрированных кандидатов в средствах массовой информации.

Кандидатуры в список кандидатов на должность президента вносятся в алфавитном порядке. Наряду с их именем, фамилией и регистрационным номером в списке кандидатов в обязательном порядке указывается название партии, партий, партийной коалиции, внесших кандидатуры на должность президента. Если же кандидат выдвинут избирателями, то наряду с его именем и фамилией указывается, что он является независимым кандидатом.

Предвыборная агитация начинается в день объявления списка кандидатов на выборах президента и заканчивается за 24 часа до дня выборов.

Голосование на выборах президента Хорватии проводится на избирательных участках на территории республики и на избирательных участках в хорватских дипломатических и консульских представительствах и заграничных учреждениях Хорватии.

В день проведения выборов, а также в течение 24 часов, предшествующих этому дню, запрещена любая форма агитации, а также любые публикации предварительных результатов или оценок результатов выборов.

Каждый избиратель голосует лично. Голосование проходит без перерыва с 7.00 до 19.00. Избирательный участок, на котором проголосовали все зарегистрированные избиратели, может быть закрыт до наступления вышеуказанного времени.

Избиратели голосуют по месту жительства. Возможно голосование вне места жительства, если избиратель подал соответствующий запрос в компетентные органы.

Граждане, находящиеся в день выборов за пределами Хорватии, голосуют на избирательных участках, образованных в местах расположения дипломатических представительств и консульских учреждений Хорватии.

Каждый избиратель, желающий проголосовать на избирательном участке, должен предъявить удостоверение личности , паспорт или другой документ с фотографией, на основе которого можно установить его личность.

Бюллетень для голосования содержит имя и фамилию кандидата; полное и сокращенное наименование политической партии (партий) или коалиции политических партий, выдвинувших кандидатов, или обозначение "независимый кандидат". На бюллетене для голосования перечисляются кандидаты в том же порядке, что и в списке кандидатов.

Перед именем и фамилией каждого кандидата ставится его порядковый номер.

В случае второго тура выборов президента Хорватии первым в бюллетене указывается кандидат, который набрал наибольшее количество голосов избирателей в первом туре.

Избиратель обводит порядковый номер кандидата, за которого он голосует.

В случае если избиратель вследствие физических недостатков или неграмотности не в состоянии голосовать в предусмотренном законом порядке, он может воспользоваться помощью другого лица, которое по его указанию обведет порядковый номер кандидата, за которого собирается голосовать избиратель.

Результаты выборов президента устанавливает государственная избирательная комиссия.

Президент Хорватии, независимо от того, принимал участие в выборах один или несколько кандидатов, избирается абсолютным большинством голосов избирателей.

Если ни один из кандидатов не получит такого большинства, то через 14 дней проводится второй тур выборов, в котором участвуют два кандидата, получившие в первом туре наибольшее количество голосов.

Если один из кандидатов, вышедших во второй тур, отказывается от участия в выборах, то право быть избранным во втором туре получает кандидат, набравший в первом туре наибольшее количество голосов вслед за выбывшим кандидатом.

В случае если откажется от участия в выборах один из кандидатов, получивший право на участие во втором туре, и в результате останется только один кандидат, то голосование во втором туре проводится по одному кандидату.

Во втором туре выборов избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов проголосовавших избирателей. Если кандидаты получают одинаковое количество голосов избирателей, то проводится новый тур выборов.

В случае смерти одного из кандидатов на должность президента в период со дня опубликования списка кандидатов и до 48 часов, предшествующих дню проведения выборов, политическая партия или партии могут вместо этой кандидатуры предложить новую кандидатуру. Собирать подписи в поддержку кандидата в этом случае не надо.

Если один из кандидатов, получивших право на участие во втором туре выборов, умирает в период, начиная со дня голосования в первом туре и до дня голосования во втором туре выборов, то весь избирательный процесс проводится повторно.