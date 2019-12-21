В "Нафтогазе" заявили о компромиссе с "Газпромом" по транзиту газа

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, Юрий Витренко. . Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор " Нафтогаза

"Победа или предательство? "Газпром" хотел один год, мы — десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности — тоже примерно посередине между тем, что предлагал "Газпром", и что хотели мы", — рассказал он фейсбуке.

При этом Витренко назвал решение о выплате " Газпромом " Киеву почти трех миллиардов долларов "полной победой". В свою очередь, ранее российский вице-премьер Дмитрий Козак подчеркивал, что договоренности о выплатах по решению Стокгольмского арбитража нельзя назвать уступкой. Он отметил, что это взаимоприемлемая и выгодная мера, в том числе для европейских потребителей. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также назвал выплаты "восстановлением баланса интересов".

Детали соглашения

Накануне Москва и Киев договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.

Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски.

По словам министра энергетики Украины Алексея Оржеля, достигнутые пакетные соглашения не включают пункт о прямых поставках газа Киеву, однако допускают такую возможность.