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В "Нафтогазе" заявили о компромиссе с "Газпромом" по транзиту газа
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РИА Новости

В "Нафтогазе" заявили о компромиссе с "Газпромом" по транзиту газа

21:20 21.12.2019 (обновлено: 02:53 22.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкКомпрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Победа или предательство? "Газпром" хотел один год, мы — десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности — тоже примерно посередине между тем, что предлагал "Газпром", и что хотели мы", — рассказал он фейсбуке.

При этом Витренко назвал решение о выплате "Газпромом" Киеву почти трех миллиардов долларов "полной победой". В свою очередь, ранее российский вице-премьер Дмитрий Козак подчеркивал, что договоренности о выплатах по решению Стокгольмского арбитража нельзя назвать уступкой. Он отметил, что это взаимоприемлемая и выгодная мера, в том числе для европейских потребителей. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также назвал выплаты "восстановлением баланса интересов".
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Детали соглашения

Накануне Москва и Киев договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год.
Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски.
По словам министра энергетики Украины Алексея Оржеля, достигнутые пакетные соглашения не включают пункт о прямых поставках газа Киеву, однако допускают такую возможность.
С прошлого года "Газпром" и "Нафтогаз" пытались достичь соглашения по транзиту российского газа в Европу. В частности, эта тема поднималась вместе с неразрешенными судебными спорами "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольме и возможностью возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Сотрудник газокомпрессорной станции
19 декабря, 02:54
История трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по газу
56186955737
Обсудить 242
Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромДмитрий КозакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Ну шо, объяснили вам амеры кто вы и куда вам нужно идти?? Теперь вы будете делать то, что вам скажут а не строить из себя сверх державу!
21 декабря, 21:40
Konstantin Sikar
925621895
Путин, а где наши $3 миллиарда с процентами ?! Может пора не него дело уголовное заводить ?
21 декабря, 21:26
ppresupposing
158237351
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