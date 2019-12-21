Роухани: Япония не будет вступать в коалицию США по Персидскому заливу

ТЕГЕРАН, 21 дек – РИА Новости. Япония не намерена вступать в создаваемую США коалицию по безопасности в Персидском заливе, заявил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.

"Япония поддерживает план Ирана по миру в Ормузском проливе. Во-вторых, Япония открыто заявила о том, что не будет участвовать в американских планах по обеспечению безопасности в регионе", - сказал Роухани, чье выступление транслировало иранское телевидение.

Президент Ирана сообщил, что приветствует подобную позицию Японии по обоим вопросам.

По словам Роухани, Япония намерена направить в регион корабль-разведчик, однако не в Персидский залив или Ормузский пролив, а в Баб-эль-Мандебский пролив и отдельную часть Оманского залива.

Премьер-министр Японии разъяснил планы Токио на этот счет, однако Тегеран в ответ на это заявил, что безопасность региона должны обеспечивать входящие в него страны, добавил президент Ирана.

Ранее в Японии заявляли о намерении изучить возможность отправки сил самообороны страны на Ближний Восток вне миссии США.

Роухани на фоне попыток США создать свою коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном ранее предложил альтернативный вариант - создать региональную коалицию под названием "Коалиция надежды", выступив с "Ормузской мирной инициативой" (по названию Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы) по безопасности на протяжении этого водного маршрута.