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Роухани: Япония не будет вступать в коалицию США по Персидскому заливу
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РИА Новости

Роухани: Япония не будет вступать в коалицию США по Персидскому заливу

17:49 21.12.2019 (обновлено: 18:31 21.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 21 дек – РИА Новости. Япония не намерена вступать в создаваемую США коалицию по безопасности в Персидском заливе, заявил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.
"Япония поддерживает план Ирана по миру в Ормузском проливе. Во-вторых, Япония открыто заявила о том, что не будет участвовать в американских планах по обеспечению безопасности в регионе", - сказал Роухани, чье выступление транслировало иранское телевидение.
Президент Ирана сообщил, что приветствует подобную позицию Японии по обоим вопросам.
По словам Роухани, Япония намерена направить в регион корабль-разведчик, однако не в Персидский залив или Ормузский пролив, а в Баб-эль-Мандебский пролив и отдельную часть Оманского залива.
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Премьер-министр Японии разъяснил планы Токио на этот счет, однако Тегеран в ответ на это заявил, что безопасность региона должны обеспечивать входящие в него страны, добавил президент Ирана.
Ранее в Японии заявляли о намерении изучить возможность отправки сил самообороны страны на Ближний Восток вне миссии США.
Роухани на фоне попыток США создать свою коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном ранее предложил альтернативный вариант - создать региональную коалицию под названием "Коалиция надежды", выступив с "Ормузской мирной инициативой" (по названию Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы) по безопасности на протяжении этого водного маршрута.
Как сообщал президент Ирана, коалиция будет действовать на основании принципов взаимоуважения, равенства, диалога, уважения территориальной целостности, мирного урегулирования всех противоречий, а также на принципе "ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга".
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Персидский заливХасан РоуханиЯпонияИранСШАВ мире
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