"Газпром" и "Нафтогаз" договорились об оплате услуг по транзиту

"Но нас сегодня это уже не интересует. Это будет проблема "Нафтогаза". Мы "Нафтогазу" сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько - я не хочу открывать коммерческую тайну прежде всего" "Нафтогаза Украины", - продолжил он.