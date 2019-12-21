Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-21T17:36+0300
https://ria.ru/20191221/1562680276.html
"Газпром" и "Нафтогаз" договорились об оплате услуг по транзиту
https://cdn24.img.ria.ru/images/151945/60/1519456009_0:67:2971:1738_1036x0_80_0_0_ee405fcbec29787bb966f513422684cf.jpg
РИА Новости

"Газпром" и "Нафтогаз" договорились об оплате услуг по транзиту

17:14 21.12.2019 (обновлено: 17:36 21.12.2019)
899
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о размере оплаты услуг по организации транзита газа, однако данная сумма является коммерческой тайной, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Тариф какой-то будет в соответствии с законодательством Украины, которое сегодня соответствуют требованиям европейского законодательства. Будет установлен Украиной, регулятором, до конца года", - сказал Козак.
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Вчера, 13:10
Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины
"Но нас сегодня это уже не интересует. Это будет проблема "Нафтогаза". Мы "Нафтогазу" сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько - я не хочу открывать коммерческую тайну прежде всего" "Нафтогаза Украины", - продолжил он.
Россия и Украина подписали в пятницу протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий.
Договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при установлении конкурентного тарифа. Россия и Украина также договорились о выплате "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и отказе от исков, по которым нет окончательного вердикта. Кроме того, будет заключено мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к "Газпрому" в 7,4 миллиарда долларов.
Газораспределительная станция ОАО Газпром
13 декабря, 02:45
История газовых конфликтов России и Украины
18821549
Обсудить 2
Нафтогаз УкраиныГазпромДмитрий КозакУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Газораспределительная станция на Украине
Козак назвал решение о выплатах "Газпрома" Киеву взаимовыгодным
Газовое оборудование
Эксперт оценил соглашения России и Украины по транзиту газа
Газодобывающее предприятие на Украине
Козак: риски по тарифам и работе ГТС Украины теперь несет "Нафтогаз"
Газодобывающее предприятие
Козак сообщил, когда Москва и Киев смогут обсудить продление транзита
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт оценил шансы успеть достроить "Северный поток — 2"
Заместитель председателя правительства РФ РФ Дмитрий Козак в храме-усыпальнице князей Юсуповых Колоннада в музее-усадьбе Архангельское. 21 января 2019
Козак: вопрос по долгу Украины не связан с урегулированием по газу
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Россия не может гарантировать содержание ГТС Украины, заявил Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на ПМЭФ-2019
Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак рассказал о возможности дальнейшего диалога России и Украины
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
"Газпром": тариф на транзит газа установит независимый регулятор
Рабочие на газоизмерительной станции
Украинский журналист назвал протокол по газу с Россией поражением США
Газораспределительная станция
"Газпром" и "Нафтогаз" рассмотрят продление транзита на 2025-2034 годы
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Миллер раскрыл детали транзитного договора России и Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в Москве. 19 декабря 2019
Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
США и Европа обсудят санкции против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Запуск "Гонцов-М" на ракете "Союз-2" отложили, сообщает источник
03:09Посол США заявил о благодарности стран ЕС за санкции по Nord Stream 2
02:30Глава МИД Украины объяснил ужесточение правил поездок граждан в Россию
02:12Ким Чен Ын сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации"
01:57ВМС Ливии задержали судно с турецким экипажем, сообщили в ЛНА
01:55Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
01:40Астронавт-ветеран НАСА поиронизировал о готовности корабля Starliner
01:15В Берлине завершена операция на рождественском рынке
01:06Президент Бразилии сообщил, что у него не нашли рака кожи
00:59В Саратове умер полицейский, получивший огнестрельное ранение
00:53Выборы нового главы Абакана пройдут в воскресенье
00:48Шнуров высмеял участника шоу "Голос", оскорбившего Гагарину
00:40Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП
00:37В Боливии партия Моралеса 29 декабря выберет кандидата на выборы
00:28СМИ: в Берлине полиция не обнаружила подозрительный предмет на рынке
00:21В российских городах пройдет церемония зажжения свечей на Хануку
00:16Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой
23:52В ЕР обсудили ситуацию с экс-депутатом, подозреваемым в убийстве
23:49Российская армейская авиация провела два патрулирования в Сирии
23:47В центре Берлина перекрыли движение из-за подозрительного предмета
Лента новостейМолния