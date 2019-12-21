Белорусская оппозиция протестует в Минске против интеграции с Россией

Накануне вечером на Октябрьской площади, возле Дворца республики, стартовала аналогичная несанкционированная акция. Ее участники, среди которых было несколько оппозиционных лидеров, прошли колонной по проспекту Независимости к Дому правительства, где провели митинг. Там оппозиционные активисты прочитали молитву "Отче наш", высказались по волнующим их вопросам, в основном против действующих властей Белоруссии и дальнейшего сближения республики с Россией. По данным правозащитников, в пик акции, которая продлилась более трех часов, ее участниками были около 1,6 тысячи человек. Правоохранители никого не задерживали, но предупреждали граждан об административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Нынешняя акция организована на Октябрьской площади, возле новогодней елки, в продолжение протестов, стартовавших накануне и приуроченных ко встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге. К началу акции среди ее участников на площади собралось несколько десятков человек.
Ранее, 7-8 декабря, в Минске прошли аналогичные акции против углубленной интеграции с Россией, они также не были согласованы с городскими властями и обошлись без задержаний. Восьмого декабря акция завершилась тем, что один из активистов передал через сотрудника милиции в российское посольство резолюцию митинга. В документе высказывался категорический протест против углубления интеграции с РФ, отказ от признания документов, которые могут быть подписаны главами Белоруссии и России, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт". Как заявил в пятницу, по итогам переговоров Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции двух стран блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям подверг критике заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, идя на интеграцию с Россией. Президент отмечал, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента. Белорусский лидер также неоднократно говорил о важности развития интеграции с РФ на равноправной основе.