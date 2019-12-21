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Белорусская оппозиция протестует в Минске против интеграции с Россией
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РИА Новости

Белорусская оппозиция протестует в Минске против интеграции с Россией

15:00 21.12.2019 (обновлено: 15:11 21.12.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в Минске против интеграции Белоруссии и РФ
Несанкционированная акция в Минске против интеграции Белоруссии и РФ
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 21 дек - РИА Новости. Белорусская оппозиция второй день подряд протестует в центре Минска против углубленной интеграции с Россией, акция не согласована с городскими властями, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне вечером на Октябрьской площади, возле Дворца республики, стартовала аналогичная несанкционированная акция. Ее участники, среди которых было несколько оппозиционных лидеров, прошли колонной по проспекту Независимости к Дому правительства, где провели митинг. Там оппозиционные активисты прочитали молитву "Отче наш", высказались по волнующим их вопросам, в основном против действующих властей Белоруссии и дальнейшего сближения республики с Россией. По данным правозащитников, в пик акции, которая продлилась более трех часов, ее участниками были около 1,6 тысячи человек. Правоохранители никого не задерживали, но предупреждали граждан об административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Дмитрий Мезенцев
17 декабря, 16:03Союзное государство
Российский посол призвал не торопиться в вопросах интеграции с Минском
Нынешняя акция организована на Октябрьской площади, возле новогодней елки, в продолжение протестов, стартовавших накануне и приуроченных ко встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге. К началу акции среди ее участников на площади собралось несколько десятков человек.
Ранее, 7-8 декабря, в Минске прошли аналогичные акции против углубленной интеграции с Россией, они также не были согласованы с городскими властями и обошлись без задержаний. Восьмого декабря акция завершилась тем, что один из активистов передал через сотрудника милиции в российское посольство резолюцию митинга. В документе высказывался категорический протест против углубления интеграции с РФ, отказ от признания документов, которые могут быть подписаны главами Белоруссии и России, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения.
Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019
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В Минске противники интеграции передали резолюцию в посольство России
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт". Как заявил в пятницу, по итогам переговоров Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции двух стран блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям подверг критике заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, идя на интеграцию с Россией. Президент отмечал, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента. Белорусский лидер также неоднократно говорил о важности развития интеграции с РФ на равноправной основе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
7 декабря, 08:00Союзное государство
Союз с ценами врозь. Что мешает интеграции России и Белоруссии
1518011133
Обсудить 7
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Прелестное и всё об оппозиции говорящее фото! Ну-ка, догадайтесь с одного раза, почему обращение к Путину в Минске написано по-английски? Объясняю для недогадливых: потому что демонстрантам надо отчитаться перед своими западными хозяевами, а они русских плакатов не понимают.
21 декабря, 15:03
Von Stirliz
1830000
Если Лукашенко не угомонится со своей интеграцией, ему это боком выйдет. Причём он знает что белорусы с тревогой относятся к этим объединениям. Плохо кончит.
21 декабря, 15:21
eewrazia
4100110
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