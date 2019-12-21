Белорусская оппозиция протестует в Минске против интеграции с Россией

МИНСК, 21 дек - РИА Новости. Белорусская оппозиция второй день подряд протестует в центре Белорусская оппозиция второй день подряд протестует в центре Минска против углубленной интеграции с Россией , акция не согласована с городскими властями, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне вечером на Октябрьской площади, возле Дворца республики, стартовала аналогичная несанкционированная акция. Ее участники, среди которых было несколько оппозиционных лидеров, прошли колонной по проспекту Независимости к Дому правительства, где провели митинг. Там оппозиционные активисты прочитали молитву "Отче наш", высказались по волнующим их вопросам, в основном против действующих властей Белоруссии и дальнейшего сближения республики с Россией. По данным правозащитников, в пик акции, которая продлилась более трех часов, ее участниками были около 1,6 тысячи человек. Правоохранители никого не задерживали, но предупреждали граждан об административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Нынешняя акция организована на Октябрьской площади, возле новогодней елки, в продолжение протестов, стартовавших накануне и приуроченных ко встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге. К началу акции среди ее участников на площади собралось несколько десятков человек.

Ранее, 7-8 декабря, в Минске прошли аналогичные акции против углубленной интеграции с Россией, они также не были согласованы с городскими властями и обошлись без задержаний. Восьмого декабря акция завершилась тем, что один из активистов передал через сотрудника милиции в российское посольство резолюцию митинга. В документе высказывался категорический протест против углубления интеграции с РФ, отказ от признания документов, которые могут быть подписаны главами Белоруссии и России, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатывается 31 проект отраслевых "дорожных карт". Как заявил в пятницу, по итогам переговоров Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции двух стран блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.