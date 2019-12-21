В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 49 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо - 16, Идлиб – 15, Латакия – 13, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 49 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 28, Латакия – 19, Хама – один, Алеппо – один", - говорится в бюллетене.

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Топез провинции Хасеке, было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 т.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.