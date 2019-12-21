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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-21T14:03+0300
https://ria.ru/20191221/1562676481.html
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/156019/92/1560199208_0:189:2016:1323_1036x0_80_0_0_2cc6cc963ba8f0cc43ac7a8a2e041506.jpg
РИА Новости

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

14:03 21.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по 49 нарушений, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 49 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо - 16, Идлиб – 15, Латакия – 13, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 49 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 28, Латакия – 19, Хама – один, Алеппо – один", - говорится в бюллетене.
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
18 декабря, 22:05Война в Сирии
На сирийскую армию напали сотни боевиков
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Топез провинции Хасеке, было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 т.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияРоссия
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