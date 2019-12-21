В Забайкалье школы получили более 40 новых автобусов

ЧИТА, 21 дек – РИА Новости. Школы Школы Забайкалья перед Новым годом получили более 40 новых автобусов, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Всего в Забайкалье приобретено 57 новых школьных автобусов. Первую партию из 41 машины образовательным учреждениям Забайкальского края торжественно вручила и.о заместителя председателя правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова. Автобусы направят в систему общего образования, а 16 будут переданы в детские дома Забайкальского края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что к 213 школам региона организован подвоз детей 264 автобусами. "Всего на подвозе находится 8599 обучающихся, в том числе на ежедневном 7967, еженедельном 552 и ежемесячном 80. Маршрутная сеть подвоза охватывает 412 населенных пунктов. Общий автопарк автобусной техники системы образования Забайкальского края - 375 единиц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы распределят по школам, в которых реализуются маршруты подвоза по ранее поданным заявкам.

"Поддержка федерального центра позволяет уделять развитию образования в регионе все больше внимания. Поставка современных школьных автобусов решит проблему доступности получения качественного обучения школьниками независимо от их места проживания, также обеспечивается безопасность детей", - приводит пресс-служба слова министра образования Забайкальского края Андрея Томских.

В ведомстве отметили, что бюджет региональных нацпроектов в сфере образования составляет более 1,5 миллиарда рублей. На эти деньги предусмотрено создание двух центров опережающей профессиональной подготовки, в том числе оснащенных современных оборудованием 50 мастерских, на базе которых ведут подготовку по стандартам Ворлдскиллс. Власти Забайкалья в этом году уже открыли технопарки "Кванториум", центры поддержки и сопровождения одаренных детей, строят ясли.