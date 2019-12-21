Первый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети после ремонта

"Двадцатого декабря 2019 года в 19.59 (20.59 мск) энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к сети после завершения планового капитального ремонта", - говорится в сообщении.

По данным компании, в работе находятся пять энергоблоков АЭС, на третьем энергоблоке продолжаются вторые сутки планового капитального ремонта. Замечаний к работе основного оборудования нет, радиационный фон в районе расположения АЭС не превышает установленных допустимых значений.