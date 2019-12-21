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Первый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети после ремонта
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РИА Новости

Первый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети после ремонта

10:42 21.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / DENAMAX / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
CC BY-SA 4.0 / DENAMAX /
Запорожская АЭС . Архивное фото
КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Первый энергоблок Запорожской атомной электростанции подключен к сети после завершения планового капитального ремонта, сообщила в субботу пресс-служба оператора украинских АЭС компании "Энергоатом".
"Двадцатого декабря 2019 года в 19.59 (20.59 мск) энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к сети после завершения планового капитального ремонта", - говорится в сообщении.
По данным компании, в работе находятся пять энергоблоков АЭС, на третьем энергоблоке продолжаются вторые сутки планового капитального ремонта. Замечаний к работе основного оборудования нет, радиационный фон в районе расположения АЭС не превышает установленных допустимых значений.
Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.
Инженер-оператор Сергей Соколов в реакторном зале Обнинской АЭС. 1984 год
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