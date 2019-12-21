В Забайкалье преподаватель изобрел новую систему водоснабжения поселка

ЧИТА, 21 дек – РИА Новости. Преподаватель-изобретатель в Преподаватель-изобретатель в Чите разработал новую систему водоснабжения и полностью обеспечил поселок Новоорловск водой, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Старший преподаватель кафедры информатики, вычислительной техники и прикладной математики ЗабГУ Георгий Палкин изобрел новую систему водоснабжения. Благодаря этому жители поселка Новоорловск Агинского района полностью обеспечены водой. Испытывать систему он начал еще в 2016 году", - говорится в сообщении.

По его словам, в поселке проблема была с переливом воды в накапливающем резервуаре – насос перекачивал больше жидкости, чем необходимо. "Потери были достаточно большими: до 30% затрат электроэнергии были связаны с переливом. Это объясняется тем, что в поселке система водоснабжения была спроектирована с учетом работы горно-обогатительного предприятия. А сейчас ГОК стоит и поэтому производительность системы избыточная", – приводи пресс-служба слова Палкина.

Уточняется, что своей разработкой ученый разрешил проблему с переливом воды и промерзанием трубопроводов. Устройство позволяет регулировать поток воды в трубе в зависимости от уровня в резервуаре и температуры жидкости. Проще говоря, как только температура воды опускается ниже 1,5 градусов, датчики передают информацию об этом устройству, и оно увеличивает производительность насосов, пренебрегая уровнем в резервуаре, что предотвращает замерзание трубопровода.

"Изобретение успешно работает, поэтому сейчас решается вопрос о его установке еще в одном населенном пункте Забайкалья – поселке Жирекен Чернышевского района. Разработка полностью автоматизирована и универсальна, ее можно усовершенствовать без серьезных аппаратных изменений", - отмечается в сообщении.

По словам изобретателя, устройство можно доработать, можно заложить достаточно большой функционал, вплоть до управления всей системой водоснабжения, регулирования задвижек, распределения воды между потребителями и так далее. "Управлять системой можно как через компьютер, так и непосредственно через панель управления самого устройства. На компьютере можно посмотреть, какой уровень воды, какая температура. Процесс изменения параметров фиксируется в специальном файле, после чего можно строить графики для отчетов по работе устройства. При этом систему не обязательно всегда подключать к компьютеру", – приводит пресс-служба слова Палкина.