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В Забайкалье преподаватель изобрел новую систему водоснабжения поселка
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РИА Новости

В Забайкалье преподаватель изобрел новую систему водоснабжения поселка

10:29 21.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧита
Чита
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 21 дек – РИА Новости. Преподаватель-изобретатель в Чите разработал новую систему водоснабжения и полностью обеспечил поселок Новоорловск водой, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Старший преподаватель кафедры информатики, вычислительной техники и прикладной математики ЗабГУ Георгий Палкин изобрел новую систему водоснабжения. Благодаря этому жители поселка Новоорловск Агинского района полностью обеспечены водой. Испытывать систему он начал еще в 2016 году", - говорится в сообщении.
По его словам, в поселке проблема была с переливом воды в накапливающем резервуаре – насос перекачивал больше жидкости, чем необходимо. "Потери были достаточно большими: до 30% затрат электроэнергии были связаны с переливом. Это объясняется тем, что в поселке система водоснабжения была спроектирована с учетом работы горно-обогатительного предприятия. А сейчас ГОК стоит и поэтому производительность системы избыточная", – приводи пресс-служба слова Палкина.
Уточняется, что своей разработкой ученый разрешил проблему с переливом воды и промерзанием трубопроводов. Устройство позволяет регулировать поток воды в трубе в зависимости от уровня в резервуаре и температуры жидкости. Проще говоря, как только температура воды опускается ниже 1,5 градусов, датчики передают информацию об этом устройству, и оно увеличивает производительность насосов, пренебрегая уровнем в резервуаре, что предотвращает замерзание трубопровода.
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"Изобретение успешно работает, поэтому сейчас решается вопрос о его установке еще в одном населенном пункте Забайкалья – поселке Жирекен Чернышевского района. Разработка полностью автоматизирована и универсальна, ее можно усовершенствовать без серьезных аппаратных изменений", - отмечается в сообщении.
По словам изобретателя, устройство можно доработать, можно заложить достаточно большой функционал, вплоть до управления всей системой водоснабжения, регулирования задвижек, распределения воды между потребителями и так далее. "Управлять системой можно как через компьютер, так и непосредственно через панель управления самого устройства. На компьютере можно посмотреть, какой уровень воды, какая температура. Процесс изменения параметров фиксируется в специальном файле, после чего можно строить графики для отчетов по работе устройства. При этом систему не обязательно всегда подключать к компьютеру", – приводит пресс-служба слова Палкина.
По данным пресс-службы, эта разработка – не единственная в списке изобретений молодого ученого. Например, в читинском бассейне "Нептун" установлена и успешно эксплуатируется система управления устройством обеззараживания воды, являющаяся автоматическим регулятором тока. Ранее изобретатель участвовал в создании светодиодных светильников, которые легко ремонтировать и, при этом, они дешевле аналогов. Сейчас Георгий Палкин совместно с коллегами-учеными занимается проектом, связанным с диагностикой электродвигателей, в том числе насосов.
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