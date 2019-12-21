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Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:27 21.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР в Донбассе
Боец народной милиции ДНР в Донбассе
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Боец народной милиции ДНР в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о восьми нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило восемь раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики выпустили по территории республики две мины калибром 120 и 82 миллиметра, применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты, в зоне обстрела оказались районы четырех населенных пунктов республики.
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