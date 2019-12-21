Силовики восемь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о восьми нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений... составило восемь раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики выпустили по территории республики две мины калибром 120 и 82 миллиметра, применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты, в зоне обстрела оказались районы четырех населенных пунктов республики.
9 декабря, 21:34Минские соглашения