В России одобрили проект о сохранении основного места работы депутатов

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило введение гарантируемого периода, в течение которого за депутатами сохраняется возможность осуществлять свои полномочия, не прекращая основную деятельность, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает установить продолжительность гарантируемого периода, в течение которого за депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований, осуществляющими свои полномочия без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе), сохраняется место работы (должность) на период осуществления полномочий депутата, - не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц.

Продолжительность сохранения должности для региональных депутатов будет определяться законом субъекта РФ, для муниципальных чиновников - уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ в обозначенных пределах.