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В России одобрили проект о сохранении основного места работы депутатов
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РИА Новости

В России одобрили проект о сохранении основного места работы депутатов

10:12 21.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило введение гарантируемого периода, в течение которого за депутатами сохраняется возможность осуществлять свои полномочия, не прекращая основную деятельность, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статью 40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Законопроект предусматривает установить продолжительность гарантируемого периода, в течение которого за депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований, осуществляющими свои полномочия без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе), сохраняется место работы (должность) на период осуществления полномочий депутата, - не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц.
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Продолжительность сохранения должности для региональных депутатов будет определяться законом субъекта РФ, для муниципальных чиновников - уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта РФ в обозначенных пределах.
Принятие законопроекта позволит обеспечить надлежащие условия для беспрепятственного осуществления полномочий депутатов без прекращения их основной деятельности (на непостоянной основе), что поспособствует повышению эффективности органов госвласти субъектов РФ и представительных органов муниципальных образований.
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