Итоги года: россиянам предложили плацкарты будущего

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Тема новых плацкартных вагонов в Тема новых плацкартных вагонов в России , само название которых может исчезнуть в будущем, вновь не сходила в этом году с полос СМИ, а в декабре интерес к ней подогрели впервые показанные концепты вагонов, в которых, в том числе, предлагаются капсульные пространства.

РИА Новости весь год внимательно следило за новинками и показывало своим читателям картинки и фотографии. Какие варианты плацкартов предлагает российский производитель и как пассажиры смогут поучаствовать в выборе вагонов будущего, рассказываем в итоговом обзоре.

Новинки каждый год

Закупает новые плацкарты " Федеральная пассажирская компания " (ФПК, "дочка" РЖД, занимающаяся перевозками пассажиров в дальнем следовании), которой принадлежит практически весь парк пассажирских вагонов в РФ. Весной компания запустила в России плацкарт с обновленным интерьером, одной из "фишек" которого стали шторы по всей длине полки. Также там есть индивидуальное освещение, розетки и USB-порты. В туалетной комнате - гигиенический душ, пеленальный столик, дозатор для мыла и бумажных полотенец, сушилка для рук.

Осенью ФПК отправила первый поезд с новыми плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами. Купе оборудованы розетками, USB, откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки – почти незаметны и выглядят как часть стены.

В плацкарте же все места оснащены розетками или разъемами USB. Стены в бежевых тонах, полки - лазоревого цвета. У каждой полки - индивидуальное освещение. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство.

Плацкарт будущего

Но это не все новинки, которые ожидают пассажиров. Российский производитель "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разработал три концепции плацкартных вагонов будущего. Одна из них в виде макета в натуральную величину была представлена в ноябре. Места расположены как в обычном плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде модульного шкафа с местом для багажа, обуви и верхней одежды, получается что-то вроде купе.

Есть в новых вагонах и индивидуальные столики, шторки на полках, розетки, USB, индивидуальное освещение. Стены выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых. Сами полки сделаны более комфортными для сна.

В пресс-службе ФПК РИА Новости уточняли, что это не итоговый вариант вагона, который выйдет на сеть, а одна из концепций пассажирских вагонов, которые могут прийти на смену традиционному плацкарту.

ТМХ подготовил еще два концепта плацкарта. Каждый из них также будет сделан в качестве макета и представлен в 2020 году.

Вторая концепция представляет собой плацкарт с верхними и нижними полками, но расположенными лишь вдоль вагона в шахматном порядке с обособленными местами. Замгендиректора "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов на презентации концептов в МИА "Россия сегодня" отмечал, что спальное место в этом варианте увеличено на 20 сантиметров - до 1 метра 90 сантиметров. Стены вагона выполнены в светлых тонах, полки - в бежевых, ограждения полок - в серых.

Капсулы

Третья концепция "Трансмашхолдинга" предусматривает также расположение верхних и нижних полок вдоль стен вагона, но под углом, то есть елочкой. Новая планировка салона позволяет увеличить длину полок на 10-15 сантиметров. А багаж здесь можно разместить под спальными местами со специальной системой хранения, так называемой "каруселью".

Фактически это капсульный вариант вагона, что подтверждала и замгендиректора ФПК Марина Жегулина. При этом она отмечала, что капсульная компоновка вагона может использоваться лишь для коротких поездок, и надо детально проработать вопрос, есть ли у этой концепции будущее.

Гендиректор исследовательского агентства InfraNews, транспортный эксперт Алексей Безбородов считает, что плацкарт в том виде, в котором он вообще есть, даже самый продвинутый, это "не правильно". "Я бы назвал современные плацкарты капсульным вагоном. Важно, что человек отделяется от всех в крайне ограниченном пространстве, но при этом может чувствовать себя вполне приватно", - пояснил он.

Эксперт продолжил, что при переходе к капсульным вариантам вагонов можно вообще уходить от деления на плацкартные отсеки и форматировать капсулы как-то по-другому. "Но это, видимо, следующий шаг", - заключил Безбородов.

Представители компаний отмечали, что макеты всех трех концепций будут выставлены в ряде городов России. Пассажиры смогут их посмотреть, оставить свои отзывы, пожелания и предложения. В частности, такие предложения уже собираются на Казанском вокзале столицы, где выставлен макет первого концепта. Затем все собранные мнения пассажиров проанализируют и будет сделан выбор, какие из плацкартных вагонов выпускать.

Представители производителя также отмечали, что возможен симбиоз итоговых решений.

Плацкарт не плацкарт?

Вообще, название "плацкарт" в будущем может исчезнуть. ФПК уже в январе 2020 года планирует ввести новые названия классов обслуживания: "бюджет", "эконом", "комфорт", "бизнес". При этом пока название "плацкарт" будет сохранено, но в дальнейшем оно может исчезнуть.

"Само по себе избавление от слова "плацкарт", при сохранении данных моделей поездов, ничего не решит. Нужно называть вещи своими именами, и пассажиру это понятнее. Он знает, за что он платит", - сказал РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.