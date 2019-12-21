Тунис не получал приглашение на конференцию по Ливии в Берлине

"Тунис заявил о своем недовольстве тем фактом, что приглашение не было направлено. Мы поднимали этот вопрос с Россией, так как Россия была одной из первых стран, поддерживающих участие Туниса во всех платформах, касающихся Ливии", - сказал тунисский дипломат.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.