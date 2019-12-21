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2019-12-21T05:17+0300
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Тунис не получал приглашение на конференцию по Ливии в Берлине
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РИА Новости

Тунис не получал приглашение на конференцию по Ливии в Берлине

05:17 21.12.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
КАИР, 21 дек – РИА Новости. Тунис не получал приглашение на предстоящую в Берлине конференцию по урегулированию в Ливии, но хотел бы принять в ней участие, заявил РИА Новости тунисский посол в России Тарек бен Салем.
"Тунис заявил о своем недовольстве тем фактом, что приглашение не было направлено. Мы поднимали этот вопрос с Россией, так как Россия была одной из первых стран, поддерживающих участие Туниса во всех платформах, касающихся Ливии", - сказал тунисский дипломат.
Он напомнил, что Тунис и Ливия имеют общую границу, и происходящие в этой стране события важны для безопасности Туниса, его экономики и социальной сферы. "Ливийский вопрос будет одним из главных в 2020 году, в том числе в Совбезе ООН", - сказал собеседник агентства.
Ранее министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла заявил РИА Новости, что конференция в Берлине по ливийскому урегулированию может пройти в середине января.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Вчера, 10:48
Армия Хафтара дала ПНС Ливии 72 часа, чтобы покинуть Триполи и Сирт
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