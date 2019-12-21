Сервис социального такси охватывает все больше регионов России

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В следующем году во Владивостоке запустят социальное такси для инвалидов I группы и детей-инвалидов, в пилотном режиме оно начнет работу с марта. Льготные категории граждан смогут с комфортом добраться до медицинских и социально значимых учреждений — отделений пенсионного фонда, МФЦ и центров соцподдержки, а также до аэропорта и железнодорожного вокзала.
Новая услуга будет доступна не только жителям областного центра, отметили в департаменте труда и социального развития Приморского края.
Она будет доступна для всех льготников данной категории, приехавших во Владивосток, к примеру, на лечение. Краевой бюджет берет на себя 100-процентную компенсацию разового проезда на такси в пределах Владивостока, не более десяти тысяч рублей в год на одного льготника с учетом сопровождающих лиц", — уточнили в ведомстве.
По мнению специалистов, новая социальная услуга существенно поможет в реализации программы долговременного ухода, которая является частью регионального проекта "Старшее поколение" национальной программы "Демография".
Проект "Старшее поколение" направлен на оказание системной поддержки и повышение качества жизни приморцев старшего возраста. В частности, к 2024 году планируется увеличить охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, повысить долю находящихся под диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.