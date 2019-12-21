Сервис социального такси охватывает все больше регионов России

Она будет доступна для всех льготников данной категории, приехавших во Владивосток, к примеру, на лечение. Краевой бюджет берет на себя 100-процентную компенсацию разового проезда на такси в пределах Владивостока, не более десяти тысяч рублей в год на одного льготника с учетом сопровождающих лиц", — уточнили в ведомстве.