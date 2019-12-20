Мэр Якутска: главное говорить с горожанами на одном языке

Глава Якутска Сардана Авксентьева рассказала в интервью РИА Новости, какие проблемы городским властям удалось решить за год работы и какие основные задачи стоят в будущем году, а также о том, какой эффект даст городу строительство моста через Лену , с какими просьбами жители города чаще всего обращаются в соцсетях, как руководство города живет без автомобилей представительского класса и будет ли в этом году в мэрии новогодний корпоратив.

- Сардана Владимировна, вы проработали на посту мэра города уже больше года. Какие задачи удалось решить за это время, какие еще нет? Какие задачи ставите перед собой и перед городской администрацией в следующем году?

- Когда мне задают такой вопрос, я всегда задаюсь встречным вопросом: один год – это много или мало? Что можно успеть за один год? Рассказать, обо всем, что сделано и делается, уложившись в несколько предложений, очень сложно.

Так, например, мы оптимизировали необязательные расходы на командировки и представительские цели, снизили стоимость проезда в автобусах, строим дороги и освещаем их, добились выделения дополнительных земельных участков для многодетных. За последний год мы здорово подтянули муниципальный контроль по различным направлениям. Проводим инвентаризацию городского хозяйства и повышаем неналоговые доходы. Мы поставили себе задачу в ближайшие годы выйти на бездефицитный бюджет и снижение долговой нагрузки, и уверенно продвигаемся к этой цели.

В следующем году мы отмечаем юбилей Победы в Великой Отечественной войне, и поэтому все наше внимание будет уделено ветеранам. Помимо адресной помощи ветеранам ВОВ и лицам приравненным к ним, в местности у стелы "Три сэргэ" будет создан новый современный Парк Победы. На территории паркового комплекса появятся площадь, мемориальный маршрут, водоем с фонтаном, дорожки для бега и езды на велосипедах, зоны для детей, занятий спортом, настольных игр и гамаков, фудкорта и амфитеатр. В 2020 году запланирована разработка проектно-сметной документации по созданию парка.

Кроме того, мы продолжим реализацию национальных проектов в Якутске. Если в этом году мы реализовали в городском округе пять нацпроектов, то в 2020 году мы планируем участие уже в семи. Общая сумма по реализации национальных проектов вырастет до 3,1 миллиарда рублей.

Сейчас идет работа над бюджетом, 25 декабря на сессии Якутской городской думы главный финансовый документ пройдет второе и окончательное чтение. Как и в предыдущие годы, он сохранит социальную направленность, львиная его доля пойдет на выплату заработной платы бюджетникам. С 1 января 2020 года вводится бесплатный проезд учащихся с пятого по 11 классы из числа малоимущих семей, средства из бюджета определены в размере 34,6 миллиона рублей. Кроме того, у города имеются обязательства по оплате социальных объектов, построенных по линии государственно-частного партнерства, на сумму около 720 миллионов рублей.

В 2020 году будет продолжено строительство жилья и социальных объектов, капитальный ремонт дорог, благоустройство дворовых и общественных территорий, инфраструктурное обустройство земельных участков для многодетных семей. Продолжится работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках республиканской адресной программы. В первый этап программы включены 244 жилых помещения общей площадью 7 737,5 квадратных метров, в которых проживает 818 человек. Помимо этого, на следующий год мы заложили более 200 миллионов рублей на первый этап сноса и переселения граждан 17-го квартала Якутска. Мы эти планы обсуждали с главой республики Айсеном Николаевым, и когда сможем доказать жизнеспособность программы, то сможем вместе выйти на диалог с тем же ДОМ.РФ, чтобы получить финансирование для дальнейшего более интенсивного движения по 17-му кварталу.

- Когда в прошлом году вы победили на выборах главы Якутска, обойдя соперника Александра Савинова из ЕР, для многих это стало неожиданностью, даже глава ЦИК Элла Памфилова назвала результаты выборов сюрпризом. Сейчас, спустя год, вы считаете, это был хороший сюрприз для города?

- Я раньше уже говорила и повторю сейчас: такой результат не был случайностью, напротив, это был осознанный выбор горожан, избирателей, всех неравнодушных к будущему Якутска людей. Итоги первого полного года нашей совместной работы показывают, что мы движемся в правильном направлении. Не все дается легко, острых многолетних проблем в муниципалитете больше, чем средств и сил для их решения, но дорогу осилит идущий. У нас многое получается, и мы чувствуем поддержку людей.

- Одним из первых ваших решений после выборов стала отмена новогоднего корпоратива, вместо него провели благотворительные акции. В этом году будет новогодний корпоратив или вы опять решите сэкономить деньги и потратить их на что-то более полезное?

- В этом году коллектив окружной администрации снова поддержал идею проведения благотворительной акции "Пять шагов к Новому году". Как и в прошлом году, каждый из моих заместителей вместе с курируемыми ими структурными подразделениями выезжает в социальные учреждения города, дарят подарки и ставят небольшие спектакли воспитанникам детских домов и постояльцам домов престарелых. Ни копейки из бюджета города на это не тратится, даже костюмы для представлений наши ребята шьют сами.

Что касается корпоративного вечера, то в этом году он состоится, праздник пройдет полностью за счет средств самих сотрудников. За последний год в команду администрации пришло много новых молодых специалистов и такой праздник не помешает поближе познакомится друг с другом и в дальнейшем более тесно взаимодействовать по тем или иным вопросам.

- Еще одним заметным решением была распродажа автомобилей представительского класса, которые были на балансе мэрии. Какова ситуация сейчас? И как сейчас работает служба социального такси для маломобильных групп населения, которая была запущена на вырученные от продажи машин деньги?

- Автопарк мэрии с момента продажи джипов не изменился, дополнительная техника для нужд аппарата не закупалась.

На средства от продажи джипов мы поддержали трех предпринимателей-перевозчиков – службы специализированного такси, которые перевозят наших маломобильных граждан. Их забирают прямо из квартиры, спускают по лестницам, довозят до места назначения. Льготой могут воспользоваться инвалиды I и II групп, а также ветераны ВОВ.С середины этого года благодаря такому решению поездка в один конец составляет в среднем 200 рублей. Ранее перевозка пожилых и людей с инвалидностью обходилась им в среднем около 2 тысяч рублей.

Мы понимаем, что социальная защита населения – это полномочия региональных властей, но вместе с тем мы понимаем, что это наши горожане и мы не можем стоять в стороне. В следующем году программа субсидирования таких перевозок будет продолжена, на эти цели мы заложили в бюджете 2020 года более 2,5 миллиона рублей.

- В прошлом году после крупного пожара в двухэтажном доме в Якутске вы поручили оборудовать все деревянные многоквартирные дома пожарной сигнализацией. Этот процесс завершен?

- Мы констатируем, что больше половины всего жилого фонда в Якутске составляют деревянные дома, еще половина из них – ветхие и аварийные. Поэтому вопрос оснащения датчиками пожарной сигнализации стоит остро и двигается не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее, в этом году нам удалось оснастить ими еще 193 дома. С момента установки пожарных сигнализаций, благодаря своевременному оповещению пожарной службы, уже удалось предотвратить более 40 пожаров, спасены порядка 160 семей, проживающих в данных домах. Поэтому работа по оснащению деревянных домов противопожарной сигнализацией, ведущаяся сегодня в городе, очень полезна, и ее нужно продолжать. Если на работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в деревянном жилищном фонде было предусмотрено порядка 1,7 миллиона рублей, то в следующем году мы закладываем на эти цели 4 миллиона рублей. Это позволит оснастить пожарными датчиками еще порядка 400 многоквартирных домов.

- В марте на фоне громкой истории с изнасилованием якутянки гражданином Киргизии в городе проходили стихийные митинги и протесты, вы тогда говорили о необходимости ужесточения мер против незаконной миграции. Какова ситуация в городе сейчас? Фиксируете ли проблемы с мигрантами и какие?

- Вопросы миграционного контроля не входят в полномочия муниципалитета, но по поручению главы республики мы включены в состав межведомственной группы и проводим серьезную планомерную работу по пресечению незаконной предпринимательской деятельности трудовыми мигрантами. По состоянию на первое полугодие 2019 года в республику прибыли и поставлены на миграционный учет 11 327 иностранных граждан, из них первично прибыло 5 274 человека. Понятно, что львиная доля трудовых мигрантов находится в Якутске. Мы говорим о том, что каждый, кто въезжает, должен вести честный легальный бизнес, который будет подконтролен и который будет оказывать качественные услуги. Несмотря на мартовские события, по данным проведенного социологического вопроса, 60 процентов горожан оценивают межнациональные отношения в Якутске как доброжелательные и положительные. Мы тесно сотрудничаем с национальными диаспорами, культурно-национальными общинами города Якутска. Они тоже сейчас проводят работу со своей молодежью. В рамках объявленного нами Года добрососедства проведены сотни мероприятий, так или иначе затрагивающие национальные вопросы. Поэтому отвечая на ваш вопрос, в принципе, могу сказать, что урегулировали. Хотя вопрос с повестки мы не снимаем, борьба с нелегальной миграцией и нелегальным бизнесом ведется в плановом порядке.

- Чем закончилась история с якутской журналисткой, которая, по вашим словам, шантажировала вас? СК закрыл дело, не найдя состава преступления. Вы считаете инцидент исчерпанным?

- Да, я через своего адвоката получила постановление о том, что дело закрыто. По неизвестным мне причинам, в деле сменилось аж три следователя, одного даже, говорят, уволили из органов. Сказать, что я удовлетворена таким исходом? Нет. Но "крови" журналистки мне тоже не нужно. На сегодня главное то, что благодаря общественному резонансу, все стороны – будь то представители определенного бизнеса, или их посредники (неважно, журналист, или нет) – получили четкий сигнал, что строить мутные схемы с позиций шантажа и вымогательства с властями города не получится.

Кроме того, 12 ноября Северо-Восточный арбитражный суд в Иркутске своим решением подтвердил нашу позицию, обязав застройщика вернуть в казну города купленный им в 2017 году за смешные деньги участок в центре города. Разрешение на строительство этого объекта как раз фигурировало в вышеупомянутом деле о шантаже. Так что в целом я не чувствую досады или разочарования. Главное есть справедливый для города результат.

- В июне за взятку был задержан замглавы Якутска Василий Гоголев, позже в ноябре СУ СК по Якутии проводил обыски в главном архитектурном управлении мэрии. Есть ли у следователей вопросы к вам или к кому-то из руководства города? Вы тогда говорили, что задержание Гоголева может быть провокацией. Вы продолжаете придерживаться этой версии?

- Хочу вас поправить: по подозрению во взятке. Взятка, по мнению следствия, заключалась в передаче прав на недвижимое имущество в размере, превышающем установленную договором цену за земельный участок. Вместе с тем 19 декабря на заседании Арбитражного суда Якутии вынесено решение о расторжении договора купли-продажи земельного участка и взыскании его стоимости в размере 150 миллионов рублей. Расторжение договора означает, что фактически передачи недвижимого имущества от одного застройщика второму не происходило, и это противоречит позиции следствия. Позднее против Гоголева также было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Я, как и прежде, глубоко убеждена, что это спор двух хозяйствующих субъектов, который кому-то было интересно перенести в уголовную плоскость. На данный момент следствие продолжается. Мы стараемся оказать максимальное содействие правоохранительным органам для установления истины. В этой истории для меня много непонятного, в якутских СМИ регулярно публикуются материалы в поддержку той или иной позиции, нередко с недостоверными или спорными данными. Вы помните, что на недавнем судебном заседании по изменению меры пресечения я выступила с ходатайством и под свою ответственность просила суд о переводе Гоголева под домашний арест. Я уверена, что он не представляет общественной опасности, не будет влиять на свидетелей или совершать еще что-либо противоправное. А что касается непосредственно предъявляемых Гоголеву обвинений, то я уверена, что следствие во всем объективно разберется и суд вынесет справедливый вердикт.

- В 2019 году Якутск впервые вошел в нацпроект "Безопасные и качественные автодороги". Городу выделено 1,5 миллиарда рублей федеральных средств. На эти средства удалось отремонтировать почти 26 километров муниципальных дорог. Как будет продолжена эта работа, какие еще дороги будут построены и отремонтированы?

- Снова хочу вас поправить: затраты в 1,5 миллиарда рублей формируются из трех уровней источников – по 500 миллионов рублей из регионального и муниципального бюджетов, 496 миллионов финансируется федеральным центром. С планом первого года реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" мы по общей оценке справились. Не без нареканий, конечно, но в целом, хочу выразить благодарность как подрядчикам, так и профильным структурам администрации за нормальную организацию работы при беспрецедентных объемах работ и сжатых сроках. В последние годы в Якутске строили в среднем по шесть-восемь километров, то есть в три-четыре раза меньше. Асфальтовые работы завершены в начале ноября, благо погода позволяла, сегодня ведется приемка выполненных работ, всего 16 улиц и дорог, плюс три моста.

Недавно мы завершили процесс согласования строительства и ремонта дорог на 2020 год, всего на следующий год мы запланировали 22 объекта. Весь перечень опубликован на сайте окружной администрации. Прежде всего, мы продолжим ремонт дорог в наших пригородах. Помимо работ на основных улицах наших сел, начнем строительство подъездных дорог к кварталам многодетных в Табаге, Тулагино и Хатассах. Хочу отметить, что по ряду объектов у нас уже есть проекты и сметы, на семи объектах есть положительное заключение государственной экспертизы. Работа с документами не останавливается ни на день, чтобы к началу строительного сезона быть во всеоружии.

Крупные объекты, например, Окружное шоссе (от кольцевой Жорницкого до кольцевой Вилюйского тракта), завершить за один год не успеем, поэтому уже сейчас мы стараемся проинформировать наших горожан, какие неудобства и на какой период могут возникнуть в связи с перекрытием тех или иных дорог.

Весной также планируем возобновить работу на объектах текущего года. Было бы опрометчиво думать и тем более заявлять, что все работы будут выполнены в один строительный сезон. Поэтому мы изначально были настроены и запланировали, что основные работы, а именно укладка асфальта, будет произведена в первый год, в то время, как оставшееся благоустройство частично будет переноситься на следующий год. Преимущественно остались только тротуары, озеленение и освещение. Работы начнутся сразу, как только позволят температурные и технологические режимы.

- В своем "Инстаграме" вы приглашали жителей лично посмотреть на укладку асфальта при минусовых температурах и выпавшем снеге. Якутские строители так и работают, учитывая климатические условия и сжатые сроки. Это действительно надежно и качественно? У жителей города нет вопросов к строителям?

- В этом году мы впервые заключили муниципальный контракт на лабораторные исследования асфальта с ЯкутПНИИС. В результате были выявлены несколько случаев брака, по одному из них заставили подрядчика снять слой некондиционного асфальта. Последние объекты завершали поздней осенью, в небольшой минус, даже при снеге. Я намеренно пригласила через свой "Инстаграм" понаблюдать наших горожан, чтобы они сами посмотрели, и ни у кого не возникало вопросов по соблюдению технологии укладки асфальта при неблагоприятных погодных условиях. Эти работы проводились в строгом соответствии с рекомендациями Росавтодора. Это очень непростой процесс, качество которого зависит от многих факторов: качества материалов, квалификации рабочих, технической характеристики машин, к таким факторам относится и погода. Да, нами выявлена избыточная волнистость на участках двух улиц и недостаточное уплотнение асфальта. В следующем году подрядчик устранит эти замечания по гарантии. Сроки гарантийных обязательств хорошие: от четырех до восьми лет на разные элементы дороги – от основания до верхнего слоя.

- Принято решение о строительстве моста через Лену, вице-премьер РФ Юрий Трутнев уже осмотрел место строительства. Какой эффект мост даст городу? Какие проблемы решит? Как изменится качество жизни якутян?

- Строительство Ленского моста даст мультипликативный эффект. Якутск хоть и находится в глубине континента, но отрезан от крупных сухопутных магистралей. Самый большой город на вечной мерзлоте, по сути, полгода находится в изоляции. В межсезонье – весной и осенью – когда нет ни навигации, ни ледовых переправ через реку, попасть в столицу республики можно только по воздуху. Это влияет и на доставку продуктов, и на доставку товаров повседневного потребления, резервных источников, как топливо и других необходимых материалов и вещей, которые нужны для жизнедеятельности города. Мост придаст новый импульс развитию предпринимательства, полагаю, даже появятся новые виды услуг, значительно вырастет товарооборот левобережной Якутии. Да, с точки зрения транспортников – окупаемости нет, но для развития центральной агломерации в целом открываются большие перспективы.

- Продолжая тему соцсетей, вы просили жителей города писать вам не в директ, а по электронной почте. Эффективен ли этот способ коммуникации с жителями? Какие вопросы они задают? И какой способ взаимодействия, на ваш взгляд, эффективнее – личные встречи или соцсети?

- Всем своим коллегам я постоянно напоминаю, что каждое обращение – это письмо работодателя. И совершенно не важно, каким образом это обращение к нам поступает. Формат общения с горожанами через социальные сети, безусловно, самый оперативный способ решать городские проблемы. Мне пишут как по совершенно бытовым проблемам, так и дают советы по управлению городским хозяйством. Надо признать, что есть масса здравых рекомендаций, которые мы берем на вооружение. Особенно активны наши пожилые граждане, которые находятся на заслуженном отдыхе. У них, как правило, большой багаж знаний и опыта, которыми они спешат со мной поделиться. Самое главное в общении с горожанами говорить на понятном языке. Когда людям начинают говорить сложными словами, возникает ощущение, что тебе пытаются заморочить голову. Надо называть вещи своими именами.

"Инстаграм" с технической точки зрения не очень удобен для контроля обращений граждан. Поэтому я попросила своих подписчиков в случае возникновения той или иной проблемы писать мне на электронную почту. И, вы знаете, это работает. Горожане прикрепляют к сообщениям фотографии и документы, и это позволяет нам глубже изучить проблему, поставить ее решение на контроль.

В среднем за месяц поступает до 500 обращений в мой адрес, преимущественно по вопросам переселения из аварийного жилья, получения земельных участков льготными категориями граждан, электрификации и газификации земли. Очень много обращений поступает на работу управляющих компаний и коммунальных служб города, жалобы и предложения по работе городского транспорта.

Несмотря на доступность и сравнительно быструю реакцию на сообщения в социальных сетях, все наши структурные подразделения окружной администрации, и я в том числе, проводим прием граждан. Попасть ко мне можно в понедельник по предварительной записи, через отдел обращений граждан.

- Вы рассказывали, что не меняли гардероб после победы на выборах мэра. Так и продолжаете ходить на мероприятия в джинсах или ситуация уже изменилась?

- Спецовка и резиновые сапоги – это практически моя униформа в теплое время года. За короткое якутское лето я стараюсь больше времени проводить в городе, на хозяйстве, нежели в кабинетах. Как идет ход строительства дорог, как готовятся к зиме коммунальщики, как проходят ремонты в школы и детских садах – все это меня очень беспокоит. Безусловно, правила служебного этикета диктуют мне придерживаться делового стиля, в случае, когда в рабочем графике стоят совещания с участием различных ведомств. Прийти на совещание, например, к главе республики в футболке и кроссовках просто недопустимо.

- Ваша семья привыкла к вашему статусу и напряженному графику работы? Удается находить время для близких, общаться с дочерью? Собаке уделяете внимание?

- Все мои близкие понимают и разделяют мою ответственность, и я безгранично благодарна им всем. Я стараюсь распланировать свой день таким образом, чтобы в нем оставалось время на общение с родными. Дома я стараюсь не говорить о своей работе, лишь изредка, когда мне нужен совет супруга, мы можем обсудить какие-то темы. Почти каждый день мы созваниваемся с моей дочкой, по видеосвязи могу наблюдать как растет и развивается моя внучка. Обязательно заезжаю к ним во время редких командировок в Москву.

- Вас часто называют феминисткой. А вы себя считаете феминисткой?

- Нет, не считаю.

- Общаетесь ли вы с кем-то из женщин, занимающих высокие государственные посты в России? Кого из женщин, занимающих руководящие посты в России, считаете примером для подражания?

- Нет, ни с кем из женщин-политиков я связей не поддерживаю. Придерживаюсь заповеди "Не сотвори себе кумира".

- А какой совет вы дали бы женщине, которая только начинает управленческую карьеру?

- Женщина в первую очередь должна думать о семье и детях, потому что, к сожалению, часто бывают примеры, когда в погоне за карьерой женщины могут упустить собственных детей. Я считаю, что это первично. Второе то, что нас отличает от мужчин, мы чаще прислушиваемся к своему сердцу. В этом наше отличие. Забота о детях и стариках у нас в крови и в подсознании. Важное качество хорошего управленца не растерять человечности.

- Наконец, как вы планируете встречать Новый год? Есть ли у вас фирменное блюдо для новогоднего стола?

- Новый год мы будет традиционно отмечать дома с семьей. Обычно мы с супругом приглашаем в гости мою маму, свекровь. На столе у нас будут любимые блюда национальной кухни, обязательно запеченная жеребятина и традиционные новогодние салаты. Все, как у всех.

- В прошлом январе вы окунались в купель во время крещенских купаний. Планируете это делать в следующем году?