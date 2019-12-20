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Калужская область
Калужская область
2019-12-20T22:40+0300
https://ria.ru/20191220/1562667098.html
Калужский губернатор подвел предварительные итоги Года здравоохранения
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РИА Новости

Калужский губернатор подвел предварительные итоги Года здравоохранения

22:40 20.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подвел предварительные итоги Года здравоохранения в регионе: проведена реорганизация медучреждений, приобретены автомобили и автобусы, обновлены здания фельдшерско-акушерских пунктов.
Учитывая актуальность задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным в рамках национального проекта "Здравоохранение", губернатор объявил 2019 год в регионе Годом здравоохранения.
"В этом году мы провели реорганизацию медицинских учреждений области. Создано шесть межрайонных медицинских центров, к двум городским больницам Калуги прикреплены ЦРБ близлежащих районов", - рассказал Артамонов РИА Новости.
Он отметил, что за счет средств федерального и областного бюджетов регион в этом году приобрел много медицинского автотранспорта: 50 автомобилей "Нива" для фельдшеров ФАП, 13 автомобилей скорой помощи, 17 автобусов для подвоза жителей отдаленных населенных пунктов в больницы, 13 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов для обслуживания сел и деревень с численностью населения менее 100 человек. Для технического обслуживания этого транспорта и эффективного использования выделенных на это бюджетных средств создано специальное предприятие - Калужский областной медицинский центр. При нем действует единая диспетчерская служба.
Проведение работ
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"За текущий год установлено 47 новых модульных ФАПов. И вы знаете, какой положительный отклик у населения вызывает эта работа", - сообщил губернатор.
По его словам, продолжается модернизация и в ведущих лечебно-профилактических учреждениях области. Ремонтируются и оснащаются современным оборудованием хирургический корпус, а также ряд отделений в областной больнице скорой медицинской помощи имени К. Н. Шевченко. Завершается ремонт нескольких отделений в Калужской областной клинической больнице. На базе Калужской городской больницы №4 имени А. Н. Хлюстина создан Центр амбулаторной онкологической помощи. Завершаются работы по реконструкции поликлиники на улице Молодежной в Калуге.
"Мы обязательно будем продолжать эту работу в следующем и в последующие годы, пока население области реально не ощутит на себе положительные изменения в системе здравоохранения", - резюмировал глава региона.
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Калужская областьВладимир ПутинАнатолий АртамоновКалужская областьОбщество
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