Калужский губернатор подвел предварительные итоги Года здравоохранения

КАЛУГА, 20 дек – РИА Новости. Губернатор Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подвел предварительные итоги Года здравоохранения в регионе: проведена реорганизация медучреждений, приобретены автомобили и автобусы, обновлены здания фельдшерско-акушерских пунктов.

Учитывая актуальность задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным в рамках национального проекта "Здравоохранение", губернатор объявил 2019 год в регионе Годом здравоохранения.

"В этом году мы провели реорганизацию медицинских учреждений области. Создано шесть межрайонных медицинских центров, к двум городским больницам Калуги прикреплены ЦРБ близлежащих районов", - рассказал Артамонов РИА Новости.

Он отметил, что за счет средств федерального и областного бюджетов регион в этом году приобрел много медицинского автотранспорта: 50 автомобилей "Нива" для фельдшеров ФАП, 13 автомобилей скорой помощи, 17 автобусов для подвоза жителей отдаленных населенных пунктов в больницы, 13 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов для обслуживания сел и деревень с численностью населения менее 100 человек. Для технического обслуживания этого транспорта и эффективного использования выделенных на это бюджетных средств создано специальное предприятие - Калужский областной медицинский центр. При нем действует единая диспетчерская служба.

"За текущий год установлено 47 новых модульных ФАПов. И вы знаете, какой положительный отклик у населения вызывает эта работа", - сообщил губернатор.

По его словам, продолжается модернизация и в ведущих лечебно-профилактических учреждениях области. Ремонтируются и оснащаются современным оборудованием хирургический корпус, а также ряд отделений в областной больнице скорой медицинской помощи имени К. Н. Шевченко. Завершается ремонт нескольких отделений в Калужской областной клинической больнице. На базе Калужской городской больницы №4 имени А. Н. Хлюстина создан Центр амбулаторной онкологической помощи. Завершаются работы по реконструкции поликлиники на улице Молодежной в Калуге.