Рязанская область участвует во всех значимых соцпроектах Минтруда

В ходе встречи обсуждалась реализация национального проекта "Демография" и более подробно - работа в рамках его ключевого направления - внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья.

"Вашу поддержку мы чувствуем ежедневно. Регион старается участвовать во всех значимых социальных проектах, которые ведет Минтруда России. В работе по внедрению системы долговременного ухода мы стараемся быть лучшими и создать максимально комфортные условия для жизни пожилых людей", - сказал Любимов.

По словам губернатора, охват системой долговременного ухода жителей региона, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, составляет 12,8%, что больше планового показателя нацпроекта на 2019 год (8%).

"Люди, у которых я спрашивал их мнение по поводу этого пилотного проекта, очень благодарны за то, что теперь они смогут получать целый комплекс качественных социальных услуг. Все мероприятия действительно направлены на благо людей, так же как и другие проекты, в которых Рязанская область участвует. Будем продолжать эту работу", - добавил Любимов.

По словам Максима Топилина, Рязанская область является одним из первых пилотных регионов, приступивших к реализации данного федерального проекта.

"Понятно ваше желание продвигаться в этом направлении. Мне кажется это совершенно правильно, поскольку продолжительность жизни - ключевой показатель, на который мы пытаемся повлиять не только с точки зрения улучшения здравоохранения, но и с точки зрения улучшения жизнедеятельности людей, возможностей жить уже в пожилом возрасте в комфортных условиях", - сказал Топилин.

Министр добавил, что проект по внедрению системы долговременного ухода является движущей силой для роста продолжительности жизни в стране.

"Поставлена цель - 78 лет к 2024 году. Достаточно большими темпами надо двигаться. И здесь Рязанская область имеет хорошие перспективы", - сказал министр.

Он положительно оценил проведенную в регионе работу, а также деятельность Сапожковского комплексного центра соцобслуживания, который он посетил в ходе поездки.

"Как мне кажется, люди очень позитивно к этому относятся. Это еще и очень важно с точки зрения настроения людей в любом смысле", - сказал Топилин.