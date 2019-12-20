Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Сирии

ООН, 20 дек – РИА Новости. Совбез ООН не поддержал российский проект резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии , передает корреспондент РИА Новости.

Российская резолюция не набрала необходимых девяти голосов. За проект проголосовали пять стран, против - шесть, воздержались четыре.

Германия, Бельгия и Кувейт заинтересованы в очередном продлении на год режима трансграничной доставки гумпомощи. В этой связи они подготовили свой проект резолюции о продлении на год. Ранее сообщалось, что РФ наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта.

Россия подготовила альтернативный проект резолюции. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи , он учитывал новые реалии в Сирии. Проект предполагал оставить два трансграничных перехода из четырех. Предлагалось закрыть переходы на границах Сирии с Иорданией и с Ираком. Таким образом, предлагалось оставить переходы Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава на границе с Турцией.

Кроме того, действие режима трансграничной доставки гумпомощи, согласно российскому проекту резолюции, продлевалось бы на шесть месяцев, а не на 12, как было в предыдущие разы.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.