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Нижегородская область
2019-12-20T19:39+0300
https://ria.ru/20191220/1562662668.html
Никитин: Рост промпроизводства в регионе вдвое выше среднего по России
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РИА Новости

Никитин: Рост промпроизводства в регионе вдвое выше среднего по России

19:39 20.12.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. Рост промышленного производства в Нижегородской области вдвое превышает средний показатель по стране, заявил глава региона Глеб Никитин.
"В результате реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" показатели роста производства в Нижегородской области в этом году составили около 7%, что вдвое превышает средний показатель по стране. Один из основных показателей — по количеству вовлеченных в нацпроект предприятий - перевыполнен более чем в 2 раза", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
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Так, в 2019 году планировалось вовлечь в нацпроект 47 предприятий, сегодня количество участников – 85. "Это лучший результат среди всех субъектов РФ, он более чем в 2 раза превышает среднероссийский показатель. Отрадно отметить, что среди них - 13 сельхозпредприятий. В 2020 году планируется не только увеличить количество участников нацпроекта, но и сделать акцент на привлечение предприятий из отраслей сельского хозяйства, строительства, транспорта, энергетики и ЖКХ", - заявил Никитин.
Кроме того, в Нижегородской области в 4 раза превысили целевые показатели по обучению – профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обучение получили 3 265 сотрудников предприятий-участников национального проекта, отмечается в сообщении.
Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где началась работа по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, с начала 2018 года по инициативе губернатора Нижегородской области в регионе стартовал совместный проект правительства региона и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах для повышения производительности труда.
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