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Нижегородская область
2019-12-20T19:24+0300
https://ria.ru/20191220/1562662057.html
Нижегородская область перевыполнила план по расселению ветхого жилья
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РИА Новости

Нижегородская область перевыполнила план по расселению ветхого жилья

19:24 20.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНовое жилье
Новое жилье
© РИА Новости / Антон Денисов
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Новое жилье. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. Нижегородская область в два раза перевыполнила показатели нацпроекта "Жильё и городская среда" в части расселения ветхого и аварийного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона.
Исполнение национальных проектов в Нижегородской области в 2019 году обсудили на заседании правительства региона в пятницу.
"Показатели нацпроекта "Жильё и городская среда" в части расселения ветхого и аварийного фонда в 2019 году регион перевыполнил в 2 раза. Это касается и площади аварийного фонда – в Нижегородской области расселено 6,27 тысячи квадратных метров вместо 3,09 тысячи, и количества переселенных - 422 человека вместо 180", - говорится в сообщении.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в 2020 и последующих годах в регионе планируется сделать акцент на строительство нового жилья и приобретение квартир у застройщиков на первичном рынке, что в совокупности составит 90% от всего объема расселяемого аварийного фонда.
"Важно, что помимо переселения жителей из домов, в которых жить просто опасно, программа в конечном итоге даст нам около 200 тысяч квадратных метров нового современного жилья", - подчеркнул Никитин, которого цитирует пресс-служба.
Три муниципалитета - Арзамас, Княгининский и Уренский районы – сразу пошли по пути строительства новых домов по муниципальным контрактам полного цикла, включающим стадии проектирования и строительно-монтажных работ.
Глава региона отметил, что нацпроекты уже улучшают качество жизни в городах и селах. В частности, он выделил строительство новых школ и детских садов.
"По итогам 2019 года дополнительно создано 2150 новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе 1450 – по нацпроекту "Образование" и 1990 - в дошкольных учреждениях для детей от двух месяцев до трёх лет. На этой неделе принял первых воспитанников новый детский сад-ясли на 160 мест в городе Бор, в микрорайоне "Боталово-4", где много семей с детьми. Многим родителям приходилось возить ребятишек в центр, потому что в действующем садике просто не хватало мест. Новый - в шаговой доступности. В значительной степени решается и проблема с очерёдностью, прежде всего, в ясельных группах", - сказал глава региона.
"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" запланировано 7 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Ещё 11 передвижных ФАПов и 12 специализированных комплексов приобретено и поставлено в медицинские учреждения региона. За каждой из этих цифр - конкретные примеры повышения доступности медицины", - добавил Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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Нижегородская областьЖильеГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская область
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