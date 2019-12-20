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ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
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РИА Новости

ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости

19:21 20.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкДорожные знаки "Стоп" и "Ограничение максимальной скорости"
Дорожные знаки Стоп и Ограничение максимальной скорости
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Он отметил, что во время приема граждан в начале декабря председатель партии Дмитрий Медведев выразил свою позицию по этой проблеме – снижение нештрафуемого порога до 10 километров в час будет поводом для того, чтобы штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения.
"Единая Россия" провела широкую общественную дискуссию по этой теме. Большинство людей считают эту меру избыточной и не поддерживают ее. Поэтому "Единая Россия" не поддержит эту инициативу", - цитирует Турчака пресс-служба "Единой России".
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