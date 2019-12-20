Никитин предложил выбирать дороги для ремонта на голосовании

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил устраивать голосование за выбор муниципальных дорог для ремонта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Исполнение национальных проектов в Нижегородской области в 2019 году обсудили на заседании правительства региона в пятницу.

"Важность нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" трудно переоценить. Благодаря экономии по итогам конкурсов и применению современных технологий объемы работ в этом году выросли, а стоимость ремонта одного километра дорог снизилась. Несмотря на хорошие показатели, достигнутые в этом году, в следующем предстоит сделать еще больше", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.

Согласно паспорту регионального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Нижегородской области в 2019 году был запланирован ремонт 745 километров региональных и местных автодорог на 166 объектах. Ремонтные работы в регионе завершены. Отремонтировано 763 километра на 173-х объектах. Общую протяженность отремонтированных участков удалось увеличить на 18 километров за счет сложившейся экономии по результатам конкурсных процедур.

В настоящее время завершается работа по подготовке ремонтной кампании 2020 года. На следующий год запланировано 183 объекта ремонта общей протяженностью 807 километров, что на 160 километров больше, чем в 2019 году. Все региональные контракты на ремонт дорог уже заключены. В Нижнем Новгороде проведены торги, до конца года планируется заключить пять муниципальных контрактов.

"Считаю, что работы по нацпроекту необходимо дополнять программами по ремонту муниципальных дорог. Для жителей не имеет значения, по какой дороге они едут – по муниципальной или региональной. И наша задача здесь – поддержать местную власть с помощью областных программ. Необходимо предусмотреть помощь муниципалитетам и в подготовке проектной документации для строительства дорог. При этом выбор дорог для ремонта и строительства внутри муниципалитета считаю необходимым определять с учетом мнения жителей, проводя голосование", - сказал Никитин.